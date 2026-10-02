נתניהו: "מי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד" - צילום: דוברות ראש הממשלה נתניהו: "מי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד" | צילום: צילום: דוברות ראש הממשלה 10 10 0:00 / 0:22

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר היום (שישי) עדכון על החקירה של ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, וחשף כי "ככל שהזמן עובר התמונה מתבהרת - המפגע עבר הקצנה אסלאמיסטית. הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו".

"אנחנו מבררים בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד", הוסיף ראש הממשלה. יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגאש, כינה מוקדם יותר את הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי - "פעולת טרור". זו הפעם הראשונה שבה מגדירים באמירויות באופן רשמי את המעשה כטרור. האירוע הדרמטי התרחש בטיסה מדובאי לישראל ביום רביעי האחרון, כאשר טייס המשנה העומאני תקף את הקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר בסכין והחל לצלול עם המטוס לעבר האדמה. הקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, מה שאפשר לארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - להסתער פנימה ולהשתלט על התוקף.

נתניהו בנתב"ג עם יניב חיון

בריאיונות שהעניק נתניהו לרשתות החדשות האמריקאיות CNN ו"פוקס ניוז" בימים האחרונים, הבהיר כי "מה שעמד לקרות, ככל שהדבר נוגע למניע הספציפי - כך נראה שהטייס העומאני תכנן 11 בספטמבר ישראלי". הוא הוסיף כי "מה שמבדיל את האירוע הזה מהמתקפות הטרגיות האחרות הוא שהפעם הטובים ניצחו".

ראש הממשלה הבהיר כי לישראל לא הייתה התרעה או אינדיקציה מודיעינית ספציפית על האירוע, וכי החקירה נמשכת. "נדע בקרוב מאוד אם לאיראן היה קשר לזה, אבל אני לא יכול לומר זאת לפני סיום החקירה", אמר. "נגיע לשורש של התוקף הזה - אם היו לו שותפים ואם איראן עמדה מאחוריו. אני חושב שנגלה זאת בקרוב מאוד".

הטייס ההודי שנדקר

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אף הוא לאפשרות של מעורבות איראנית. כשנשאל האם לדעתו יש קשר בין איראן לטייס העומאני, השיב: "בודקים את זה. לפי מה שאני שומע כן". עוד הוסיף: "אם יתברר שאיראן מאחורי הפיגוע, נכה בהם בעוצמה".

במקביל, משרד הפנים הסעודי עדכן כי הקברניט וטייס המשנה מטיסת פליי דובאי הועברו לאמירויות בליווי צוות ביטחוני אמירותי. לפי פרסום של הכתב רועי קיייס, בהודעה מטעם גורם בכיר נאמר כי האמירותים השתתפו בחקירה בסעודיה, וכי מהחקירה הראשונית עולה שטייס המשנה תקף את הקברניט מה שהוביל לפציעתם.

ישראל צפויה להיות מעורבת בחקירה, במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני בין ירושלים לאבו דאבי. משרדי ראש הממשלה והמשפטים פועלים כדי להניח את ידם על טייס המשנה העומאני.

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שפעלו בגבורה במהלך הטיסה, והודיע להם כי בכוונתו להמליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית". "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן", אמר הנשיא.

הקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר, שנפצע קשה במהלך האירוע, התראיין היום לראשונה מאז האירוע הדרמטי. בשיחת טלפון מרגשת עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, גולל הטייס את רגעי האימה שחווה. "באותו רגע נלחמתי על החיים שלי", שחזר מאצ'צ'אר. "היו לי כל כך הרבה פציעות, שנפלתי. אני כבר 17 שנה מטיס מטוסים, ב-11 השנים האחרונות אני קברניט. אני יודע, גם כשעיניי סגורות, מה קורה במטוס".

משרד התחבורה הודיע הבוקר כי טיסות ההשבה של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל צפויות להתעכב, בשל צורך בהשלמת היערכות ותיאומים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות. על האזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהן הוזמנו כרטיסי הטיסה, ולפעול על פי הנחיותיהן ועדכוניהן.