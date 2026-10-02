בוטלו פסילות ועדת הבחירות: כסיף, רע״ם והמשותפת ירוצו בבחירות

בית המשפט העליון קבע היום (שישי) כי חבר הכנסת עופר כסיף, הרשימה המשותפת ורע״ם יוכלו להשתתף בבחירות לכנסת ה־26. החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את כסיף לא אושרה, ברוב של שבעה שופטים מול שניים; ערעורי הרשימה המשותפת ורע״ם התקבלו פה אחד. ההליך בעניינו של סאמי אבו שחאדה נמחק לאחר שהודיע כי הוא מסיר את מועמדותו.

בעניינו של כסיף כתבו שופטי הרוב כי הם מסתייגים מהתבטאויותיו ומפעולותיו, שאותן תיארו כ״מקוממות״ ו״מעוררות שאט נפש״. עם זאת, רוב השופטים קבעו כי הדברים והמעשים שהוצגו אינם עומדים במבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה לפסילת מועמד. בין היתר, נקבע כי אין בהם את ה״מסה הקריטית״ הראייתית הנדרשת להוכחת עילות הפסילה.

השופטים דוד מינץ ואלכס שטיין היו בדעת מיעוט. לשיטתם, התבטאויותיו ופועלו של כסיף מקימים, במישרין ובעקיפין, את עילת התמיכה במאבק מזוין נגד ישראל, ועמדתם מתחזקת בצירוף דברים שאמר בעבר.

גם פסילת הרשימה המשותפת בוטלה פה אחד. בית המשפט קבע כי החומרים שהובאו בפני ועדת הבחירות אינם עומדים באמות המידה שנקבעו בפסיקה לפסילת רשימת מועמדים. באותו נימוק התקבל גם ערעורה של רע״ם, שנפסלה בוועדת הבחירות בטענה לשלילת אופייה היהודי והדמוקרטי של המדינה, הסתה לגזענות ותמיכה במאבק מזוין