איירבוס voyager RAF ( צילום: שאטרסטוק )

היחידה ללוחמה בטרור במשטרת בריטניה עצרה אמש (חמישי) בלונדון צעיר בן 25, בעל אזרחות כפולה בריטית-איראנית, בחשד להכנת מעשי טרור. מדובר בחשוד השישי שנעצר במסגרת החקירה המורכבת סביב התקרית החריגה שהתרחשה סמוך לבסיס חיל האוויר פיירפורד (RAF Fairford) במחוז גלוסטרשייר.

החשוד נעצר באזור וסטמינסטר שבמרכז לונדון, והמשטרה פשטה על שני נכסים באזור וערכה בהם חיפושים. בנוסף, גבר בריטי בן 26 נחקר באזהרה במסגרת החקירה. ויקי אוונס, המתאמת הלאומית הבכירה של היחידה ללוחמה בטרור, מסרה: "החקירה סביב האירועים בגלוסטרשייר מורכבת ביותר, והצוותים המומחים שלנו בוחנים קווי חקירה מרובים. כפי שהבהרנו, אנו בוחנים את כל הזוויות האפשריות – כולל מעורבות של מדינה זרה". הפרשה החלה בלילה שבין שבת לראשון האחרון, כאשר כוחות ביטחון גדולים הוקפצו לכפר וולפורד (Whelford), הסמוך לגדרות הבסיס הצבאי. תושבת המקום, חקלאית מקומית, דיווחה למוקד החירום על שלושה רכבים מסחריים שחסמו את הדרך ועל קבוצה גדולה של גברים חובשי כובעי גרב ורעולי פנים. "לא האמנתי שצופה שלנו הציל מטוס": מפיק 'תעופה בחקירה' מתרגש מגבורת הישראלי כיכר השבת | 13:18 אלא שנחשף פרט מפתיע: כשעה לפני דיווחה של החקלאית, היה זה דווקא אחד החשודים עצמו שהתקשר למשטרה באישון לילה. במקום נעצרו חמישה צעירים בריטים, בני 23 עד 25 – ארבעה מווסטמינסטר ואחד מקמדן.

בחיפוש ברכבים הוקם תחילה רדיוס ביטחון של מאות מטרים ועשרות בתים פונו מחשש למטעני חבלה. בסופו של דבר לא נמצאו חומרי נפץ, אך נתפסה כמות גדולה של דלק. היחידה למלחמה בטרור הודיעה כי הרכבים נבדקו לעומק, בסיוע אמצעים צבאיים ומומחי זיהוי פלילי.

ביום שני שוחררו חמשת החשודים הראשונים בערבות ובתנאים מגבילים. ההחלטה לשחררם עוררה ביקורת חריפה, בין היתר מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהביע פליאה על הצעד וציין כי בארה"ב הם לא היו משוחררים. במשטרת בריטניה הגנו על המהלך והגדירו אותו כ"החלטה חקירתית אסטרטגית המבוססת על ניסיון".

המפציץ האסטרטגי רוקוול B-1 לנסר במזרח התיכון ( צילום: CENTCOM )

מעצרו של האזרח בעל הזיקה האיראנית מחזק את החשדות שהועלו בימים האחרונים. ראש הממשלה הבריטי אנדי ברנהאם אמר השבוע לרשת BBC כי ישנן "אינדיקציות חזקות לכך שאיראן מילאה תפקיד במה שהתרחש בסוף השבוע בפיירפורד". במקביל, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס לתקרית והצהיר כי "באירוע מעורבת בבירור יד של גורם זר".

בטהראן, מנגד, דחו בתוקף את הטענות וכינו אותן "ספקולציות זדוניות וחסרות שחר". שגרירות איראן בלונדון מסרה כי היא "דוחה על הסף ומגנה בתוקף" כל "ספקולציות חסרות בסיס וזדוניות" המקשרות את איראן לאירוע.

הבסיס בפיירפורד נחשב לאחד המתקנים הצבאיים הרגישים ביותר בבריטניה ומשמש עשרות שנים כבסיס קדמי של חיל האוויר האמריקני באירופה. בחודשים האחרונים המריאו ממנו מפציצים אסטרטגיים של ארה"ב לפעולות נגד יעדים איראניים במזרח התיכון, באישור הממשלה הבריטית – צעד שבעקבותיו הוגדר הבסיס בידי גורמים בטהראן כ"מטרה לגיטימית".

לפרשה נכנס גם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שטען כי ישראל היא זו שסיפקה ללונדון את המודיעין שסייע לסכל את הפעולה: "נתנו לבריטים את המודיעין שלפיו עומדת להתרחש מתקפה בחסות איראן", אמר נתניהו, תוך שהוא מותח ביקורת על הממשל הבריטי: "כמעט למוחרת הם הטילו עלינו סנקציות".