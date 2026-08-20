על רקע דמעות של התרגשות ואלפי לבבות פועמים בקהל ב"חוות רונית", התקיימה אמש (רביעי) חתונה שהיא הרבה מעבר לאירוע משמח – היא הפכה לסמל האולטימטיבי של ניצחון החיים.

שורד השבי אליה כהן, שהוחזק במשך 505 ימים במנהרות ובשבי חמאס האכזרי, נשא לאישה את בחירת ליבו, זיו עבוד, ששרדה את התופת ב"מיגונית המוות" בבוקר שמחת תורה.

הדרך אל הרגע הזה הייתה רצופה בגיא הריגה, בגעגועים בלתי נתפסים ובאמונה עיוורת. רגע לפני מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה תכנן להינשא עם זיו.

במקום זאת, השניים מצאו את עצמם בלב התופת בפסטיבל הנובה. זיו נקברה תחת ערימת גופות במיגונית המוות לאחר שענר שפירא הי"ד הדף בגבורה את רימוני המחבלים, בעוד אליה נחטף לעזה כשהוא פצוע ובטוח שזיו אינה בין החיים. במשך חודשים ארוכים זיו לחמה בעולם למענו, ורק עם שחרובו גילו השניים זה את זו מחדש.

"הבטחתי לקדוש ברוך הוא"

רגע שיא מרגש ויוצא דופן התרחש תחת החופה, עת אליה החליט לעצור את הטקס לרגע אחד של אמת מול אלפי הנוכחים והקדוש ברוך הוא:

"קודם כל, אני יודע שמה שאני הולך לעשות עכשיו לא מקובל, אבל החיים שלי ממילא מוזרים אז לא אכפת לי... בשביעי לאוקטובר החיים שלי נחצו בדיוק ברגע הזה. כל מה שחלמתי עליו, הייתי בדיוק שנייה אחת להציע לאלישה שאני אוהב נישואים, ושם החיים שלי נגדעו. כל הזמן הייתי חולם על חופה והייתי אומר לקדוש ברוך הוא: 'אבא שבשמיים, לא אכפת לי כלום בשום דבר, אבל אם אני אזכה אי פעם בחיים... אני מבטיח לך שאני עוצר את החופה ואת הקידושים, לא מתייחס לאף אחד ממי שנמצא בקהל, אומר לך תודה רבה ומזמין את כולם לעשות שמע ישראל'. אבא שבשמיים, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה שנתת לי לזכות לעמוד מתחת לחופה הזאת, ועשית את ההפתעה הכי גדולה שיכולתי לבקש בחיים והשארת שם גם את האישה שאני אוהב... רוצה להזמין את כולכם לעשות איתי שמע ישראל..."

הקהל כולו דומם והצטרף בקול רם לקריאת "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", שהדהדה ברחבי מתחם האירועים והפכה את המעמד לתפילה לאומית של הודאה על הנס.