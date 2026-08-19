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רחפנים וכלבי הרחבה

פרשת ההיעלמות: כך נראים החיפושים הנרחבים אחרי בחור הישיבה

צעיר בן 24 מבית שמש נעלם באזור טבריה לפני שבוע • מאות מתנדבים יצאו היום לסריקות נרחבות בבית שמש ובצפון | נקודת כינוס בשעה 15:00 בפארק ירמות (חדשות חרדים)

4תגובות
נחמן קינן

דאגה עמוקה ומאמצי חיפוש נרחבים: יותר משבוע חלף מאז נעלם נחמן קינן, צעיר חסיד חב"ד בן 24 מבית שמש, והמשפחה והגופים המתנדבים פועלים במרוץ נגד הזמן לאיתורו. היום (רביעי) צפוי לצאת לדרך מרתון חיפושים נרחב במיוחד, כאשר עשרות רבות של מתנדבים ייפרסו בשטחי בית שמש והצפון בניסיון לאתר כל קצה חוט שיוביל לפתרון התעלומה.

על פי הנתונים שבידי המשטרה, קינן יצא מביתו ביום ראשון האחרון בשעות הערב בדרכו לצפת, כשהוא נושא עמו תרמיל גב שחור ותיק תפילין חום כהה. הצעיר תכנן להיפגש עם רבו בצפת לצורך התייעצות תורנית, אולם מעולם לא הגיע ליעדו. האיכון האחרון של הטלפון הסלולרי שלו התקבל באזור טבריה ביום שני בשעות אחר הצהריים, ומאז נעלמו עקבותיו כלא היה.

(צילום: דוברות יכל)

במסגרת המאמצים המורכבים, מספר גורמים וצוותי סריקה פועלים במקביל בשטח. יחידת הכלבנים לישראל (יכ"ל) נמנית על גופי החיפוש, כאשר מתנדבי היחידה בפיקודו של יקותיאל (מייק) בן יעקב משקיעים משאבים רבים בסריקות. בתיעודים שפרסמה היחידה בימים האחרונים נראים הכלבנים משלימים תאי שטח מורכבים בגזרת הצפון, תוך הפעלת כלבי הרחה מיוחדים המאומנים לאיתור נעדרים לצד צי רחפנים המשדר תמונות מצב מהאוויר.

לצד פעילותה של יכ"ל, כוחות נוספים לוקחים חלק במערך החיפושים, ובהם שוטרי משטרת ישראל, יחידות חילוץ, צוותי צוללנים שסרקו את אזור הכנרת, ארגוני החיפוש זק"א וידידים, לצד משפחתו המודאגת של הנעדר וגלי מתנדבים מכל רחבי הארץ. אחיו של נחמן, דניאל, תיאר בריאיון ל"כיכר השבת" את רגעי החרדה: "אנחנו פשוט חורשים את המקומות, לוקחים כל אינדיקציה, כל דיווח וכל מידע שמגיע ומנסים לאמת אותו ולהבין. אבל זה פשוט חוסר אונים, כי אין קצה חוט".

דניאל קינן בריאיון ל"כיכר השבת"

כחלק ממרתון החיפושים הנרחב שנפתח היום, הסריקות מתרחבות באופן משמעותי גם לגזרת בית שמש, עיר מגוריו של נחמן. המארגנים פתחו בקריאה דחופה לציבור להצטרף למאמצים, ונקודת כינוס מרכזית למתנדבים נקבעה להיום בשעה 15:00 בירידה לחנייה של פארק ירמות, מכיוון הכניסה של רחוב תפארת נפתלי.

במקום נדרשים מתנדבים לסריקות רגליות, בעלי רכבים, וכן אזרחים מצוידים ברחפנים מקצועיים וברכבי שטח 4x4 כדי למפות מקוואות, מבנים ושטחים פתוחים בטבע הסובב את העיר. בני המשפחה מפצירים בכל מי שעשוי להחזיק במידע כלשהו על מקום הימצאו של נחמן לפנות בדחיפות לתחנת משטרת בית שמש בטלפון 02-9902384, או למוקד 100 של משטרת ישראל.

על פי התיאור שפרסמה דוברות המשטרה, נחמן הוא בעל קומה בינונית, גובהו כ-1.74 מטר, עם שיער שחור וזקן. עיניו בצבע חום. בעת היעלמותו היה לבוש בחליפה שחורה וחולצה לבנה, חבש מגבעת, ונשא עמו תרמיל גב בצבע שחור ותיק תפילין בצבע חום כהה. המשפחה מבקשת מהציבור להמשיך ולהפיץ את דבר היעדרותו בכל הכוח ולהרבות בתפילות לשלומו.

(צילום: דוברות יכל)
(צילום: דוברות יכל)
(צילום: דוברות יכל)
(צילום: דוברות יכל)
(צילום: דוברות יכל)
(צילום: דוברות יכל)
יחידת הכלבנים לישראלכתריאל נחמן קינןנחמן קינן

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
שמו לתפילה?
שם
כתריאל נחמן בן לאה
שמו:
2
מי ישלם את המחיר של החיפוש??
אברהם בטיטו
1
להתפלל, רבותי, להתפלל! לבקש רחמי שמיים! כתריאל נחמן בן לאה! לומר פרק כ"ה בתהלים (ה"פרק האישי" שלו, בהתאם לגיל שלו, 24, ובהתאם למנהג ותיק) במתינות, כמובן בנוסף לפרקים אחרים ששייכים לעת צרה -- ק"ל, קמ"ב, ק"ב, ס"ט, בין היתר. כל ישראל ערבים זה לזה! לתת צדקה, להרבות במעשים טובים לזכותו.
נפתלי

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