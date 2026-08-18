גלאי פחמן חד-חמצני (CO) שפעל כסדרו מנע אסון כבד בבית מגורים בעיירה צ'סטנאט רידג' הסמוכה למונסי החרדית בניו יורק בשעות המוקדמות של בוקר יום שני השבוע. כך דווח ב'מונסי סקופ'.

בשעה 02:30 לפנות בוקר התקבל דיווח במוקד הלילה של ארגון 'חברים' החרדי במחוז, מחוז רוקלנד, לאחר שבני המשפחה התעוררו בבהלה משנתם כתוצאה מזעקת הגלאי שהחלה לפעול בעוצמה ברחבי הבית.

מתנדבי הארגון שהגיעו במהירות למקום, ביצעו לפי הדיווח בדיקות בדיקות גילוי באמצעות מכשור ייעודי, ואישרו כי בתוך חלל הבית נמדדו רמות גבוהות ומסוכנות ביותר של הגז הרעיל.

בעקבות הממצאים החמורים והחשש המיידי לחיי אדם, הוזעקו למקום באופן מיידי צוותי חברת הגז והאנרגיה 'אורנג' אנד רוקלנד' לצורך טיפול במקור הדליפה וניטרולה, לצד כוחות הצלה ורפואה של ארגון 'הצלה EMS'.

צוותי הרפואה של 'הצלה EMS' שהגיעו בזירה החלו להעניק טיפול רפואי ראשוני במקום ולבצע הערכות מצב מקיפות לכלל הדיירים. בסך הכל טיפלו הכוחות ב-11 נפגעים מקרב בני המשפחה ששהתו בבית בעת האירוע ונחשפו לרמות המוגברות של הגז, תוך מתן מענה רפואי הולם למצבם.

גורמים המעורים בפרטי המקרה מציינים כי אלמלא קריאת האזהרה של הגלאי שהעירה את בני המשפחה באמצע הלילה, התוצאה של האירוע הייתה עלולה להיות קטלנית וקשה בהרבה. גז הפחמן החד-חמצני מוכר כסכנה שקטה ומתוחכמת במיוחד, שכן מדובר בגז חסר ריח, חסר צבע וחסר טעם, אשר אינו מעורר גירוי מיידי במערכת הנשימה. תכונות אלו גורמות לכך שקורבנות השאיפה אינם מודעים כלל לנוכחותו, והוא עלול להוביל לאובדן הכרה ולפגיעה חמורה תוך זמן קצר וללא כל התרעה מוקדמת – אלא אם מותקן במקום גלאי ייעודי ותקין.

האירוע המבהיל הזה מציף מחדש ומחדד את החשיבות העליונה בהתקנה נכונה ובתחזוקה שוטפת של גלאי פחמן חד-חמצני בכל בית מגורים. מדובר בצעד נגיש ופשוט יחסית של בדיקה תקופתית והחלפת סוללות, שמסתבר פעם אחר פעם כרכיב מציל חיים כפשוטו. המקרה של המשפחה מצ'סטנאט רידג' מוכיח עד כמה הציוד הטיפתי הזה קריטי לשמירה על חיי המשפחה בעת שגרה ובשעות הלילה.