הזירה עם האוטובוס ( צילום: הצלה )

אירוע מצמרר התרחש היום (חמישי) ברחוב עזרא בבני ברק, כאשר ילד כבן 5 נשכח באוטובוס הסעות סגור במשך כשעה וחצי. בחסדי שמים, הילד התגלה בזמן ופונה במצב יציב לבית החולים מעייני הישועה בעיר.

כונני ארגון החירום הוזעקו למקום בעקבות דיווח על ילד שנשכח ברכב, והכוננים העניקו לו טיפול רפואי דחוף. הילד סבל מסימני מכת חום והתייבשות לאחר ששהה באוטובוס הסגור בחום הכבד. חובשי הצלה צבי לוסטיג ופנחס הבר, שהגיעו למקום עם אמבולנס הצלה, תיארו את המצב: "כשהגענו למקום מצאנו ילד כבן 5 עם סימני מכת חום והתייבשות, לאחר שנשכח באוטובוס הסעות למשך כשעה וחצי". "יחד עם חובשים של הצלה ומד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קירור ומתן נוזלים", הוסיפו החובשים. "בחסדי שמים הוא פונה באמבולנס הצלה במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים מעייני הישועה בעיר".

שכחת ילדים ברכב ( צילום: באדיבות המצלם )

תופעה מסוכנת שחוזרת על עצמה

המקרה הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של אירועים דומים המתרחשים מדי שנה, בעיקר בחודשי הקיץ החמים. כידוע, בתוך רכב סגור הטמפרטורה יכולה לטפס במהירות לעשרות מעלות מעבר לטמפרטורה שבחוץ, ולהגיע ל-50, 60 ואף יותר מעלות צלזיוס.

על פי נתוני ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, בחמש השנים האחרונות איבדו את חייהם 23 ילדים כתוצאה משכחה או הילכדות ברכב, 53 נפגעו ו-1,513 חולצו בשלום. פעוטות ותינוקות נמצאים בסיכון גבוה במיוחד, שכן גופם מתחמם במהירות של פי 3-5 ממבוגרים.

רק לפני מספר חודשים התרחש אסון קשה בקהילה החרדית בבולטימור, כאשר פעוט בן שנה נפטר לאחר שנשכח ברכב סגור. במקרה אחר, תינוק בן ארבעה חודשים פונה במצב קשה לבית החולים לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור ביישוב במועצה אזורית שדות דן.

אילוסטרציה. שכחת ילדים ברכב ( צילום: שאטרסטוק )

קריאה דחופה להורים ונהגי הסעות

ארגוני בטיחות קוראים זה מכבר להורים, נהגים ומפעילי הסעות ליישם מערכות מניעה. מחקרים מראים כי שכחת ילדים ברכב אינה נובעת מהזנחה, אלא מכשל קוגניטיבי שעלול להתרחש גם אצל הורים מסורים. במצבים של עייפות, לחץ או שינוי בשגרה, המוח עובר למצב של "טייס אוטומטי".

ארגון זק"א וארגון בטרם ממליצים על מספר צעדים פשוטים למניעת שכחה: הנחת חפץ אישי במושב האחורי, ספירת ילדים בעת ההגעה ליעד, והתקנת אזעקות מיוחדות במושבי בטיחות. בקיץ, הסכנה הופכת קטלנית במיוחד - בתוך כחצי שעה הטמפרטורה ברכב סגור עלולה להגיע לכ-70 מעלות.

במקרה הנוכחי, בחסדי שמים הילד התגלה בזמן וקיבל טיפול רפואי מיידי. עם זאת, האירוע משמש תזכורת חמורה לסכנה הטמונה בשכחת ילדים ברכב, ולחשיבות הערנות המרבית של הורים, נהגים ומפעילי הסעות.