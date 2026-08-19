מעמד רב רושם נערך במעונו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', לרגל פתיחת סניף נוסף של כולל ללימוד חפץ חיים , בבית הכנסת 'חניכי הישיבות – כרם ישראל' בשכונת קרית הרצוג, בראשות המרא דאתרא הגאון רבי אליעזר רוט, חתנו של הגר"י זילברשטיין.

במעמד השתתף נשיא רשת הכוללים הגה"צ רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, וראש ישיבת ארחות תורה הגאון רבי איתמר גרבוז, וכן הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, וראש ישיבת 'בית נחמיה' בבני ברק.

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"אם אתה אוהב כל יהודי – לא שייך לדבר עליו לשון הרע"!

את המעמד פתח, הגאון רבי אליעזר רוט: "יש יהודי יקר שקשור למורי חמי, קוראים לו הרב יצחק גלר. הוא היה גר פה בשכונה, והוא מרצה בכל מיני מקומות. ובכל פעם לפני שהוא מרצה, הוא מגיע לכולל שלנו – 'נתיבות המשפט', והוא מכין את הדרשות שלו. לפני כמה שנים הוא הגיע לכולל, אז ביקשתי ממנו שיאמר לפני האברכים מה שעומד לדרוש.

"אז הוא סיפר כך: 'יש רופא שיניים חרדי ד"ר זוהר עשור, שהיה גר שמונה שנים פה קרוב וגם הוא תלמיד גדול של מו"ח הרב, והוא סיפר שהרב זילברשטיין היה אצלו בטיפול שיניים. ופנה הד"ר לרב ושאל אותו: 'יש לי שאלה, אני רואה שבלי עין הרע השיניים של הרב כולן שלמות, אך מצד התעודת זהות זה לא מסתדר'..., אז הרב זילברשטיין ענה לו שהשיניים האלה מעולם לא דיברו לשון הרע!'.

"עד כאן סיפר הרב גלר בדרשתו, אז אני אמרתי לו שזה סיפור יפה, ובאמת אני לא שמעתי מהשווער שלי אף פעם לשון הרע, אבל אני אשאל אותו בעצמו אם זה נכון. ובליל שב"ק אמרתי למו"ח: 'לא נעים לי לשאול שאלה, הרב גלר מספר בשם ד"ר עשור שהרב העיד על עצמו שמעולם לא דיבר לשון הרע, אז יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה: האם זה נכון?, ושאלה שניה: איך זה יכול להיות נכון?

"אז מו"ח הרב תפס את השיניים ואמר לי: 'השיניים האלה מעולם לא דיברו לשון הרע, אבל אני לא מבין את השאלה שלך, אם אתה אוהב כל יהודי לא שייך לדבר עליו לשון הרע. אני אוהב כל יהודי, לא משנה מה הוא. אם אני אוהב כל יהודי אז לא שייך לדבר עליו לשון הרע".

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"שמירת הלשון מלמדת אותנו לחפש את התיקון ולהתמקד בטוב"!

לאחר מכן נשא הגר"י זילברשטיין את המשא המרכזי: "אני נולדתי בעיירת 'בנדין' שבפולין, וההורים שלי היו מאוד קרובים אליו, והמרא דאתרא שם היה הרב מבנדין, הגה"צ רבי חנוך צבי הכהן לוין זצוק"ל, והיה מעשה נורא שם בעיירה: היה חסיד שנכנס להתפלל ופשט את החליפה שלו, ושם היה את כל הנדוניה שהכין לנישואי בתו. הוא יצא, גמר את התפילה, והוא רואה שגנבו לו את כל הכסף, ומיד והתעלף.

"העירו אותו ושוב התעלף, ושוב התעלף. אז קראו לרב מבנדין, והוא אמר ככה: 'אני אעשה פה תיבה קטנה ואני רוצה להודיע קבל עם ועדה, אם הגנב ישיב אני אברך אותו, אך אם הוא לא ישיב אני אקלל אותו ואגיד לו יימח שמך וזכרך'.

"וזה דבר שהרב מבנדין מעולם לא עשה, לומר על יהודי ימ"ש, וכמובן כעבור שעה הכול היה בחזרה. הלך הרב מבנדין ואמר ככה: 'הוא קיים מצוות עשה דאורייתא של 'והשיב את הגזילה אשר גזל', שזה מצה שלא כל אחד זוכה לקיים אותה, וגם מצוה של 'וחי בהם', כיון שבעל הכסף היה בסכנה גדולה. ואני רוצה לברך אותו שיהיה לו כל טוב, ויתברך שמו, ויהיה לשם ולתפארת בישראל. ובקשה אחת יש לי: לא לחקור מי היה הגנב'.

"ואמרו כל העם אמן. חמשת אלפים איש צעקו 'אמן' שבקע את השמיים, זה הסיפור שרציתי לספר. מה הסיפור כאן? אני לא מאמין שהרב מבנדין שהיה איש אלוקים קדוש, אני לא מאמין שפעם אחת בחייו קילל יהודי. אני לא מאמין. יותר נכון אני כן מאמין שמעולם לא קילל חוץ מאותה פעם, הוא היה אוהב ישראל בדרגה הכי גבוהה לפי ההשגות שלנו, וגם ספריו 'יכהן פאר' הם נפלאים ממש. וכאן עשה מה שעשה כדי להציל את אותו אחד שנגנב ממונו, ויש הרבה מוסר השכל ללמוד ממעשה זה".

הרב ביאר שבחר במעשה זה כמוסר השכל אדיר שמתווה דרך סלולה וברורה גם בהלכות לשון הרע, להשתדל תמיד לראות הכל בעין טובה ולדון לכף זכות, וכמו כן למדים אנו מהקפידה של הרב מבנדין שלא לחקור מי הוא הגנב, ולא לנטות אחר הסקרנות הטבעית ולא לביישו ברבים.

וכמו כן לרכוש את היכולת להסתכל על מי שטעה ולראות את הצעד החיובי שעשה כעת (השבת הנדוניה והצלת חיים), ולבחור לחזק ולברך אותו, במקום לרדוף ולבייש אותו, כך שבמקום להגדיר אדם לפי הכישלון שלו, מתמקדים בנקודת התיקון ובצעד החיובי שהוא עושה עכשיו.

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עדות האמרי אמת נחשפה על ידי נינו: "ספרי הח"ח עשו עלי פעולה לטובה"!

מיד לאחר מכן נשא דברים הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, וראש ישיבת 'בית נחמיה' בבני ברק, שהשתתף אף הוא במעמד המיוחד, וחשף את קריאתו של זקנו ה'אמרי אמת' מגור זצ"ל לכל חסידי גור לקבוע לימוד בספרי חפץ חיים ושמירת הלשון, ושהעיד על עצמו שספרי הח"ח פעלו עליו לטובה. כמו"כ נשאו דברים הגרמ"ש אדלשטיין והגר"א גרבוז.

לאחר מכן פצחו הנוכחים בשירת 'תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך', כשלסיום בירך הגר"י זילברשטיין את כל הנוכחים והמשתתפים: "ברוך השם נמצאים פה כעת גדולי התלמידי חכמים של הדור, נבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו ויושיע אותנו, שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, וחס ושלום שכעת אנחנו בדברים סכנות גדולות מפני הערבים, שלא ישלטו בנו, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, אמן".