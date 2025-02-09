זכות יוסף הצדיק – הכוח להשבית מזיקים מבית ומחוץ: לימוד משניות מסכת סוכה, בקשה מפורשת בפה להצלחה בכל השנה | המקובל הרב חיים פוקס מסביר איך שמירת הברית בדיבור ובמעשה פותחת צינורות שפע, איך מפרקים התמכרויות בעשרה וקדיש דרבנן, ולמה סעודה רביעית במוצאי שבת הופכת צער למלכות (חג הסוכות)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ, כינס כינוס יסוד של עסקני החסידות והקים את "אגודת השומרים" , לשמור על שמירת הלשון לזכותו של אביו האדמו"ר מויזניץ | במעמד נשא דברים הגאון רבי ישראל מילר דומ"ץ החסידות, וכן הגה"צ האב"ד שעורר את הענין המהווה נר לרגליו של אביו, הרבי מויז'ניץ (חסידים)
רדיו "קול חי" וחברת "בזק" משיקים שעשעון מלהיב שיעסוק בשמירת הלשון. ניידת מיוחדת תאסוף נוסעים, יישאלו שאלות והפותרים נכונה יצ´ופרו כהלכה • הזוכים במקום הראשון יקבלו, פרס בסך 1,000 שקלים. הזוכים במקום השני יקבלו טלפון אלחוטי מתקדם של ´פילפס´. המקום השלישי והרביעי יקבלו, פרס ניחומים
האדמו"ר מקאליב שליט"א השתתף אתמול בכנס מיוחד שהוקדש לשמירת הלשון, ונשא נאום מטלטל: "השתיקה והשמירה על הלשון - הצילו אותי באושוויץ" ● בסיומו של האירוע, זעק האדמו"ר יחד עם מאות המשתתפים "שמע ישראל" לזכר קורבנות השואה. תיעוד מרגש מהאירוע (חדשות, חרדים)
הכינוסים יערכו במהלך השבוע הקרוב ע"י ארגון ´משמרת השלום´ במודיעין עילית, ביתר עילית, אשדוד, בית שמש ואלעד ויישאו בהם דברים מגידי מישרים וגדולי הרבנים * לקראת הכינוסים קיבלו ראשי הארגון את ברכת הגר"ח קנייבסקי והוצא לאור ספר מיוחד הפורס שו"ת אקטואלי בענייני שמירת הלשון מפסקיו של הגרמ"מ פוקס * בימים אלו נפתחה מגבית הימים הנוראים והציבור נקרא להשתתף בתמיכה בפעילות ´משמרת השלום´