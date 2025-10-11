סגולת האושפיזין של יוסף: הניצחון על היצר ופתיחת שערי הפרנסה

יום אושפיזין יוסף הצדיק (מידת היסוד) חל במוצאי שבת קודש – שילוב סגולי בעל כוח אדיר למשיכת שפע והצלחה לכל השנה. הרב חיים פוקס מסביר כיצד שמירת הברית (במעשה ובדיבור) היא הצינור הראשי להורדת שפע. נחשפים סודות מיוחדים לביטול יצר הרע מהתמכרויות, הפיכת אבל לשמחה וביטול אויבים (פנימיים ומשפחתיים), תוך ניצול כוחה של סעודה רביעית.

סוד היסוד והשפע: יוסף מוריד ברכה דרך שמירת הברית

הרב פוקס מדגיש כי יוסף מוריד את כל השפע לעולם בזכות שמירתו המוחלטת על הברית, הנקראת בספירות "יסוד". כאשר אדם שומר על היסוד, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו ועל העולם שפע רב, ולכן ביום זה אפשר לקבל עזרה גדולה מהשמים.

סגולת שמירה על הלשון : שמירת היסוד קשורה קשר ישיר לשמירת הפה מדיבורים אסורים, שכן קלקול הפה מחליש את היסוד כמו שכתבו המקובלים.

סגולה מול אויבים ורודפים : יוסף, שסבל מרדיפה מצד אחיו ("אויבים מבית"), הוא הכוח היחיד שיכול לומר ליצר הרע ולמזיקים: "עצור!" יום זה פועל להשבית אויבים – הן אלה שבגשמי והן אלה שברוחני.

כל מעשה, תפילה ותיקון שנעשה ביום זה (ובפרט סעודה לכבוד יוסף) מכוון לתיקון היסוד ולחיזוק הבית מכל פורענות.

סגולה לניצחון על יצר ועל התמכרויות

יום יוסף הצדיק הוא יום מכריע לכל מי שמתמודד עם יצר רע קשה או התמכרות, עישון וכו'. כוחו של יוסף מבטל את היצר גם בדברים שנעשים בפרטיות.

היצר ה"טיפשי" לעישון: הרב פוקס מסביר כי רצונות כמו עישון נובעים מתאווה טיפשית ולא מהכרח (כמו היכולת להימנע מעישון בשבת). כוחו של יוסף הוא לבטל את היצר הלא־הכרחי הזה. אנו צרכים להתפלל לה' שבזכות יוסף יעזור לנו.

סגולה גדולה מאוד למשוך שפע - לערוך סעודה לכבוד יוסף ולהזמין לפחות עשרה אנשים, ללמוד יחד משניות מסכת סוכה ולומר קדיש דרבנן – והכול לכבוד יוסף הצדיק.

בניגוד לימים הנוראים ששם רצינו לתקן את השנה הקודמת, כאן אנחנו רוצים למשוך שפע לכל השנה ביום זה יש לפרט את הבקשה בפה מלא: "יוסף, תעזור לי להתגבר על היצר הרע שלי...". הקדוש ברוך הוא עוזר בזכות יוסף הצדיק לבטל גזירות וייסורים אלו, ובזכותו נמושך עלינו מלכות ופרנסה.

סגולה גדולה למשוך שפע והגנה ביום זהלקרוא תיקון הכללי ואת תיקון היסוד (של הבן איש חי, או תיקון מ"ח מתיקוני הזוהר "בראשית תמן".

סוד מוצאי שבת: הפיכת צער למלכות ושפע

שילובו של יוסף במוצאי שבת מעצים את הסגולות ומשלב את ברכת השבת עם כוח השליטה של יוסף.

הפיכת אבל לשמחה ומלכות

היסטוריית חייו של יוסף מלמדת על כוחו המיוחד להפוך חיים של צער ואבל לשפע גדול ומלכות. מי שחווה הפסד גדול, ירידה או סבל מתמשך, זהו הזמן לבקש מיוסף בפה מלא: "יוסף, תהפוך לי את החיים! אני צריך את השינוי הזה, אני צריך סוף סוף לחייך ולנשום אוויר!"

סגולת סעודה רביעית - משיכת שפע לכל השנה (סעודה רביעית)

מוצאי שבת הוא מקור הברכה להמשך השבוע כולו. יש לנצל את כוחה של סעודה רביעית (מנהג חשוב במוצאי שבת).

סגולה למלכות והנהגה - בזמן סעודה רביעית מדליקים נר לכבוד יוסף ונר לכבוד דוד המלך (שהיה מלך ישראל ונמשך בכוחו של יוסף), ומבקשים מהם גדולה, מלכות, שפע והנהגה.

מתפללים שהשפע והברכה של השבת יימשכו לכל השנה כולה – בזכות יוסף הצדיק. יום זה הוא הזדמנות "לתפוס שתי ציפורים במכה אחת" ולמשוך הצלחה שנתית.