אושפיזין משה: ענווה, הנהגה והסגולות שמביאות הצלחה מתמשכת

יוסי עבדו מארח את הרב המקובל חיים פוקס במסגרת סדרת "אושפיזין עילאין" לחג הסוכות | נעמיק במידת הנצח של משה רבנו, נבין איך ענווה הופכת למנוע מנהיגות בבית ובעסקים, ונלמד את סודות ההידור בסוכה לביטול ייסורים וגזירות (יהדות)

(תחקיר והגשה: יוסי עבדו במאי: אבי לודמיר צילום: למי עזוז עריכה ועיצוב אולפן: ידידיה כהן)

יום אושפיזין משה רבנו, המגלם את מידת הנצח, הוא מפתח לשלמות רוחנית ומעשית. הרב חיים פוקס מסביר כיצד להפוך ענווה לכוח מנהיגות יציב ולהישמר מתופעת ה“אבות מתחילות”. כמו כן, נחשפים סודות ההידור בסוכה לביטול גזירות: כיצד קביעת דירה ארעית בסוכה מבטלת מחלה קבועה, ומהי הסגולה לזכות בניצחון שאינו חולף.

משה רבנו: הדרך לשלמות דרך ענווה

הרב מקובל חיים פוקס, דיבר על משה המכונה “האדם השלם” בזכות ענוותנותו היתרה. ענווה היא הצינור לשפע ולהנהגה:

סגולה למנהיגות: היכולת "לחלוץ נעליים" ולהבין את הזולת הופכת את האדם למנהיג בבית ובעסקים. מי שיתחבר למשה, יכול לקבל תוכנות של מנהיג.

סגולה להגנה מכישלון: ענווה מונעת דריסה של אחרים והידרדרות למידות רעות, ומביאה ליישוב הדעת ומידות טובות.

סגולות לביטול ייסורים ומחלה - בדרך הסוכה

סגולה - קביעת דירה בסוכה לביטול גזירה: מי שקיבל בשורה קשה או חושש ממחלה מכוון להפוך "קבע" ל"ארעי". המעשה: לקבוע דירתו בסוכה כהלכה – מיטות, שולחנות וכיסאות נוחים וקבועים – ולומר בלב: "אני הופך את חיי הקבע לארעיים. כך גם המחלה ה‘קבועה’ תהפוך לארעית ותיעלם אחר החג".

סגולה הידור המצווה של הסוכה מבטל יסורים: כיבוד סוכה כהלכתה, בהידור ובשמחה, נחשב סגולה לביטול ייסורים.

שותפות במעשה בראשית: המקיים מצוות סוכה "כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית" – "הוא אמר ויהי". מכאן שהברכות שיוצאות מפיו מתחילות להתקיים. במסורת נאמר שמברכים את יושבי הסוכה מן השמים: "ברוך אתה בעיר".

סגולת הלימוד להגנה נצחית: מדליקים נר לכבוד משה, מסדרים כיסא לאושפיזין ועורכים סעודה. אומרים את סדר לימוד האושפיזין (פסוקים ומשניות) – "שפתותיו דובבות בקבר". מומלץ לאסוף עשרה, ללמוד יחד משניות מסכת סוכה כעשר דקות ולומר קדיש דרבנן – סגולה להגנה נצחית ומנזקי "איש אלים וחמסן" כל אותו החודש.

סוד ההשתדלות והמידות

כל אחד נדרש להשתדלות לפי כוחו: אם אפשר "בעף אחד" – מה טוב. ואם לא, "בשניים". עצם ההשתדלות והכוונה הופכים זדונות לשגגות ושגגות לזכויות. צפו

