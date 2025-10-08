המשטרה בירושלים בחג סוכות ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים לשמור על הסדר הציבורי במהלך ימי חג הסוכות בעיר הקודש והמקדש - ירושלים.

במסגרת ההיערכות המשטרתית המיוחדת לאירועי חג הסוכות בירושלים, מחוז ירושלים נערך גם לאבטחת תפילות ברכת הכהנים בכותל המערבי. תפילות ברכת הכהנים, בכותל המערבי בירושלים, תתקיימנה - מחר יום ה' וביום ראשון הקרוב. מחוז ירושלים של המשטרה, יפעל עם כוחות מתוגברים לאבטח את הציבור הרב שצפוי לפקוד את הכותל המערבי בתפילות אלו. המנגנים החסידיים הרקידו בשמחת בית השואבה בקהילה הליטאית הגדולה חיים רוזנבוים | 11:29 בתוך כך בימים אלה, תגביר המשטרה את פעילותה סביב העיר העתיקה וסמטאותיהּ, בצירי תנועת המתפללים ובכותל המערבי.

היערכות חג סוכות בירושלים ( צילום: דוברות המשטרה )

בשל היערכות זו וצפי להגעת מתפללים ומבקרים רבים לאזור, לא תתאפשר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה ותנועה בצירים הסמוכים, בהם: כביש עוקף העיר העתיקה, דרך מעלה השלום, שער יפו, גת שמנים-דרך העופל, רוקפלר וסולטן סולימאן, יצחק קריב, שלמה המלך, הצנחנים, חטיבת ירושלים.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, ימשיכו לפעול בנחישות לשמירה על ביטחון כלל המתפללים והמבקרים המגיעים לעיר ירושלים ולאתריה השונים בימי חול המועד סוכות".

עוד נמסר: "אנו שבים וקוראים לציבור לגלות ערנות ולפנות למוקד החירום 100 של המשטרה בכל אירוע חריג המצריך טיפול משטרתי או בעת זיהוי חפץ חשוד. כמו כן, ניתן לפנות גם למוקד המידע הארצי של משטרת ישראל - מוקד 110, בכדי לקבל מידע רלוונטי ולהתעדכן בהתאם".

המשטרה בירושלים בחג סוכות ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה בירושלים בחג סוכות ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה בירושלים בחג סוכות ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה בירושלים בחג סוכות ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה בירושלים בחג סוכות ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה בירושלים בחג סוכות ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה בירושלים בחג סוכות ( צילום: דוברות המשטרה )