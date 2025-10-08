יום אושפיזין יעקב, המייצג את מידת התפארת, מוקדש להבאת שלמות לבית היהודי לאחר ימי הדין.

המקובל רבי חיים פוקס חושף את סודות היום: כיצד מידת התפארת של יעקב מגינה על צאצאינו ומסייעת להחזירם לדרך הישר, מהי "סגולת החתם סופר" הנפעלת באמצעות חלוק נחל לחינוך הילדים, ואיך לימוד מסכת סוכה בחג הופך לסגולה לשמירה והצלחה לשנה שלמה.

יעקב אבינו: זכות השלמות והאחדות

לאחר שאברהם (חסד) ויצחק (גבורה) פתחו את שערי השפע, יעקב אבינו מייצג את תפארת – האיזון והשלמות. כוחו של יעקב הוא בזכות זרעו: שנים עשר השבטים, שכולם היו צדיקים. הזכות המיוחדת של יום זה היא להביא "ילדים מושלמים" – בנים ובנות ההולכים בדרך התורה ויראת שמיים.

זכות זו נרמזה כאשר יעקב חשש על שלמות בניו לפני פטירתו, והם ענו לו פה אחד: "שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד" – להבטיח לו את נאמנותם לאל אחד. יום יעקב הוא הזמן לפעול למען שלמות צאצאינו הרוחנית.

סגולה לחינוך הילדים: סוד החתם סופר והפרשת חלה

למי שיש חשש על ילדו ש"ירד מדרך הישר" או התרחק מדרך התורה, חושף הרב פוקס סגולה עתיקה מבית מדרשו של החתם סופר - לכוון על חלוק נחל:

הכלי והכוונה: לוקחים חלוק נחל (המזכיר בצורתו לב), כותבים עליו ומבקשים: "כמו שאבן זו מתחממת/נשרפת, כך יתחמם וישרוף לבו של פלוני בן פלונית ויחזור בתשובה שלמה ויראת שמיים". (כוונה זו מבקשת ניצוץ של יראת שמיים, שהוא הדבר היחיד שאינו "בידי שמיים").

שמים את האבן בתוך תנור שבו נשרפת חתיכת בצק (מהפרשת חלה), ומכוונים לבטל את "השעור שבעיסה שמקלקל" את לב הילד.

משאירים את האבן חמה למשך עשרה ימים (כיום באמצעות שני נרות נשמה של שבוע), ולאחר מכן מניחים אותה על קבר של צדיק ומבקשים על הילד. זוהי סגולה בדוקה לחזרה בתשובה.

סגולת לימוד מסכת סוכה: מגן ומצליח לשנה

מעבר לסגולות הפיזיות, מדגיש הרב פוקס את כוחו העצום של לימוד התורה בחג:

סגולה לשמירה והגנה מוחלטת: הזוהר הקדוש מלמד שמצוות סוכה היא סגולה להגנה ולשמירה מכל סוגי המזיקים. לימוד מסכת סוכה בחג מחזק את הסגולה הזו ומוסיף חומת מגן רוחנית סביב האדם וביתו.

סגולה להגנה פנימית ושלום בית וקהילה: הלימוד עצמו פועל לטובה בתוך הבית ובתוך בית הכנסת. הוא מסייע להרבות שלום, להפיג מתחים ולמנוע מחלוקת שמקורה בכוחות של קטרוג ומזיקין.

סגולה להגנה מפני חולי ופורענות: העוסק במסכת סוכה זוכה להגנה מצרה וצוקה, ולשמירה מפני אומללות ודינים קשים. המסורת מייחסת ללימוד זה סגולה כנגד מחלות ומפגעים קשים.

סגולה להגנה מפני מעשה אדם רע: כאשר לומדים בעשרה ומסיימים בקדיש דרבנן, נבנית סביבה של חסד וזכות רבים. זכות הרבים מגינה מן הפגיעה של איש אלים, חמסן או אכזר, ומלווה את הלומדים לאורך אותו חודש.

סגולה להצלחה לכל השנה: על פי דברי הרב סלמן מוצפי, לימוד משניות מסכת סוכה בכל אחד מלילות החג הוא סגולה להצלחה מתמשכת לכל ימות השנה כולה – בפרנסה ובכל ענייני החיים. (הלימוד יכול להיות משניות פשוטות, אפילו כחצי שעה).

הנהגות מעשיות

סעודה והכנסת אורחים: יש להדר בשתי סעודות (יום ולילה) כדי לצאת ידי חובת "תשבו שבעת ימים" בשלמות. ראוי להזמין אורח, ובפרט אדם ששמו כשם יעקב.

לימוד לכבוד הצדיק: יש להקדיש זמן ללימוד תורה הקשורים ליעקב אבינו, ובכך לגרום ל"שפתותיו דובבות בקבר" ולעורר את זכותו.