איש השמאל מאיים בתביעה נגד פאנליסט "הפטריוטים" וערוץ 14

ידידיה מאיר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

עורך הדין ברק כהן שלח היום (ראשון) מכתב התראה לפני נקיטת הליך משפטי לידידיה מאיר ולערוץ 14, ובו דרש לפרסם התנצלות ולשלם לו פיצוי בסך 50 אלף שקל. הדרישה הוגשה בעקבות דברים שאמר מאיר בתוכנית "הפטריוטים״ ששודרה ב־8 ביוני.

במכתב טען כהן כי מאיר סיפר שפגש אותו בתחנת דלק סמוך לעתלית, וכי כהן שלף מצלמה וכינה אותו, בין היתר, ״נאצי״. לטענת עורך הדין, האירוע שתואר בשידור לא התרחש. "במהלך התכנית בדה ידידיה מלבו דברים מומצאים אודות הח״מ״, נכתב בהתראה. כהן הוסיף: ״מדובר בדברים מומצאים, אשר אין בהם דבר, מלבד השמצה ופגיעה זדונית ומכוונת בשמו של הח״מ״. לטענתו, הדברים פורסמו במהלך השידור מבלי שמי מהדוברים או עורכי התוכנית הסתייג מהם. עוד טען כהן כי ערוץ 14 הפיץ את הדברים גם בפלטפורמות נוספות, ובהן אתר הערוץ וערוץ היוטיוב שלו. ניצחון לבן גביר וגוטליב: בג״ץ דחה את עתירת הדמוקרטים משה כהן | 15:10 תעמולה אסורה: השופט סולברג בהחלטה משמעותית נגד נתניהו משה כהן | 14:51

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במכתב נטען כי היקף החשיפה לפרסום הגיע למאות אלפי בני אדם, וכי ביוטיוב בלבד נרשמו כ־30 אלף צפיות. כהן טען כי ייחוס האמירות והפעולות שלא בוצעו מהווה פגיעה חמורה ומכוונת בו.

במסגרת דרישותיו ביקש כהן לפרסם התנצלות והתנערות מהדברים בתוכנית ״הפטריוטים״, בנוכחותו של מאיר. לדבריו, על הערוץ להבהיר לצופים כי מאיר פרסם נגדו לשון הרע בכך שייחס לו אירועים ומעשים ״שלא היו ולא נבראו״.

בנוסף דרש כהן כי מאיר וערוץ 14 ישלמו לו, יחד ולחוד, 50 אלף שקל. הוא הבהיר כי אם הסכום לא ישולם במסגרת פשרה לפני פתיחת הליך משפטי, התביעה שתוגש תדרוש פיצוי גבוה יותר. את המכתב חתם באזהרה: ״התראה נוספת לא תינתן!״