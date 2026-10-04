ניצחון לבן גביר וגוטליב: בג״ץ דחה את עתירת הדמוקרטים

בג״ץ דחה היום (ראשון) את עתירת מפלגת הדמוקרטים, שביקשה לפסול את עוצמה יהודית, בן גביר וגוטליב מהתמודדות בבחירות הקרובות. העתירה הוגשה לאחר שוועדת הבחירות המרכזית דחתה בקשה דומה שהגישה המפלגה.

השופט עופר גרוסקופף קבע כי הדמוקרטים אינם עומדים בתנאים הקבועים בחוק להגשת ההליך. לדבריו, החוק מאפשר רק לשליש מחברי ועדת הבחירות המרכזית לבקש את פסילתו של מועמד, ובהמשך לערער על דחיית בקשת הפסילה.

מכיוון שמפלגת הדמוקרטים אינה עומדת בדרישה הזו, נקבע כי אין באפשרותה להשתמש במסלול הערעור שנקבע בחוק כדי להביא לפסילתם של עוצמה יהודית, בן גביר וגוטליב.

הדמוקרטים טענו כי למרות המגבלה הקבועה בחוק, על בג״ץ לדון בבקשה ולפסול את המפלגה והמועמדים מכוח סמכותו השיורית, המאפשרת לו לתת כל סעד שימצא לנכון. אלא שגרוסקופף דחה גם את הטענה הזו.

בהחלטתו חזר השופט על הדברים שנקבעו בשבוע שעבר, כאשר בג״ץ דחה עתירה דומה שהגישה עמותת זולת.

״לא יכולה להיות מחלוקת על כך שאין בידו של הסדר חקיקתי רגיל להגביל את סמכות בג״ץ, אשר מעוגנת בחוק יסוד השפיטה״, כתב גרוסקופף.

עם זאת, הוא הבהיר כי קיומו של ההסדר בחוק מטיל על העותרים נטל משמעותי כאשר הם מבקשים לעקוף את המסלול שנקבע לפסילת מועמדים.

״יש בהסדר החקיקתי כדי להטיל על מי שמגישים עתירה כמו זו שבפנינו נטל נוסף לשכנע שקיימת הצדקה לדון בטענותיהם, חרף עקיפתה של דרך המלך לערעור שנקבעה בחוק הבחירות״, נכתב בהחלטה.

גרוסקופף הוסיף כי במקרה הזה אין מחלוקת שהדמוקרטים אינם עומדים בדרישות החוק. בעקבות דחיית העתירה, עוצמה יהודית, בן גביר וגוטליב לא נפסלו מהתמודדות בבחירות הקרובות במסגרת ההליך שהגישה המפלגה.