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עם קנס אישי

תעמולה אסורה: השופט סולברג בהחלטה משמעותית נגד נתניהו 

השופט סולברג קבע כי ראש הממשלה ניצל חמישה מתוך שישה אירועים רשמיים לתעמולת בחירות, וחייב אותו אישית בהוצאות (משפט)

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יו"ר הליכוד נתניהו (צילום: חיים גולדברג/FLASH90)

השופט סולברג קבע היום (ראשון) כי ראש הממשלה השתמש בחמישה מתוך שישה אירועים רשמיים שנערכו בחודשים האחרונים לצורכי תעמולת בחירות אסורה. בעקבות הקביעה חויב נתניהו באופן אישי בתשלום הוצאות בסך 29 אלף שקל.

האירועים שנבחנו התקיימו במסגרת פעילותו הרשמית של משרד ראש הממשלה, ולכן היו אמורים להיות נקיים מתעמולת בחירות. אלא שלפי קביעת סולברג, ברוב המקרים שנבדקו נעשה בהם שימוש גם לקידום מסרים פוליטיים במסגרת מערכת הבחירות.

בין האירועים הרשמיים שנכללו בהחלטה נמצאת מסיבת עיתונאים שעסקה באיראן. אירוע נוסף היה הערכת מצב שבה השתתף הפורום הבכיר של צה״ל. גם ביקור שקיים נתניהו בדרום לבנון נכלל בין האירועים שלגביהם נקבע כי נעשה שימוש לצורכי תעמולה.

בסך הכול נבחנו שישה אירועים רשמיים שהתקיימו במשרד ראש הממשלה או במסגרת פעילותו של נתניהו כראש הממשלה. סולברג קבע כי רק באחד מהם לא התקיימה תעמולת בחירות אסורה, בעוד שחמשת האירועים הנוספים חרגו מהמסגרת המותרת.

לצד הקביעה בנוגע לשימוש באירועים, החליט סולברג לחייב את נתניהו בהוצאות אישיות בסכום כולל של 29 אלף שקל. המשמעות היא שהחיוב הוטל על נתניהו עצמו, ולא על מפלגת הליכוד.

אחת הסיבות לכך שכל ההוצאות הוטלו על ראש הממשלה באופן אישי היא שהליכוד לא צורף לעתירה ולא היה צד להליך. משום כך, לא ניתן היה לחלק את ההוצאות בין נתניהו לבין המפלגה, והחיוב כולו נפל עליו.

ההחלטה מציבה גבול ברור בין אירועים ממלכתיים ורשמיים, הנערכים במסגרת תפקידו של ראש הממשלה, לבין פעילות שמטרתה לקדם תעמולת בחירות. במקרה הזה קבע סולברג כי הגבול נחצה בחמישה מתוך ששת האירועים שנבדקו.
בנימין נתניהובית המשפט העליוןתעמולת בחירותנועם סולברג

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