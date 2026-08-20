המונים ליוו אתמול (רביעי) למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת שרה רחל ישראלזון ע"ה אלמנת הגאון רבי יוסף ישראל ישראלזון זצ"ל ובתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל. לפני צאת מסע ההלוויה מביתה בבני ברק נפרדו ממנה גיסיה הגאונים הגר"י זילברשטיין, הגר"ע אוטרבעך, והגר"ב רימר.

בדברי הספד שנשא הגר"י זילברשטיין, אמר: "אנחנו אומרים בתפילה לאחר קריאת התורה: יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לקיים בנו חכמי ישראל הם ונשיהם וכו'. רואים אנו שאצל עם ישראל מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיקיים לנו לא רק את חכמי ישראל, אלא גם את נשיהם, שגם הם יהיו איתנו, רואים שתיקנו תפילה מיוחדת, הם ונשיהם.

"כעת אנחנו עם ישראל כעת מאוד מאוד בוכה וצועק, גיסתי הצדקנית הרבנית שרה ישראלזון, היא הייתה אשת חבר, וגם אשת חבר של גיסי רבי יוסף ישראלזון. אבל מו"ח מרן הרב אלישיב זצ"ל כשהוא היה פה בבני ברק, הוא אמר לי: 'אני רוצה להיות אצל שרה!, אצלה אני רוצה להיות. למה? ככה! אני רוצה להיות אצל שרה!.

"היו הרבה אנשים שרצו בשעה שהוא היה פה שיתארח אצלם, אבל הוא אמר: 'אני רוצה להיות אצל בתי שרה, שם אני רוצה להיות'.

"כעת הוא נמצא יחד איתה בשמים, תמיד כשהוא הגיע לפה הוא רצה להיות אצל שרה, עכשיו הוא אצל שרה, יהיה אצל שרה..., ושרה כעת תהיה בשמים יחד איתו והוא יחד איתה.

בסיום דברי ההספד פרץ הגר"י בבכי נרגש: "הוא נמצא פה הרב אלישיב, עם ישראל זקוק לרחמי שמים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לכל עם ישראל, שכעת נמצא פה הרב אלישיב, נבקש ממנו, הוא ליד שרה, שיהיה לעם ישראל כל טוב סלה, ומשפחת הרב ישראלזון תפרח ותגדל למעלה למעלה, ואנו כל עם ישראל נזכה לראות ישועות ונחמות, וכן לכל המשפחה הגדולה, ולכל מי שבא כעת לחלוק כבוד, כולם יזכו יחד עם כלל ישראל לישועות ונחמות וכל טוב סלה".