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"אתה מקור של השראה" | המפגש המרגש בין הרב הראשי לגדי איזנקוט

הרב הראשי נפגש עם יו"ר 'ישר' בחנוכת חדר הנצחה לחללי צה"ל • איזנקוט הגיע עם כיפה למעמד המרגש | הרגע שריגש (חרדים)

8תגובות
הרב הראשי ואיזנקוט, אמש
הרב הראשי ואיזנקוט, אמש

מפגש חם ומרגש במיוחד התרחש אמש (רביעי) בין הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר, לבין יו"ר מפלגת 'ישר' והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט. השניים נפגשו במסגרת אירוע מרגש לחנוכת חדר הנצחה ולימוד המוקדש לזכרם של חללי צה"ל וחללי מערכות ישראל.

בתיעוד שצולם במקום נראה איזנקוט, כשהוא חובש כיפה, מתקבל בחום רב על ידי הרב הראשי. השניים שוחחו באווירה לבבית ולחצו ידיים, על רקע המעמד המחבר בין כאב השכול לבין עולם התורה והזיכרון.

במהלך השיחה, פנה הרב קלמן בר אל איזנקוט, התייחס להתמודדותו האיתנה והעריך את פועלו, ואמר לו ברגש: "אתה מקור של השראה".

עבור איזנקוט, האירוע נשא משמעות כואבת ואישית עמוקה. איזנקוט הוא אב שכול ממלחמת 'חרבות ברזל', לאחר שבנו, רס"ר (במיל') גל איזנקוט ז"ל, בן 25 בנופלו ששירת ביחידת מגלן, נפל בקרב הגבורה ברצועת עזה. בנוסף, משפחתו שכולה גם את נפילתו של אחיינו, מאור איזנקוט ז"ל, במלחמה.

חדר ההנצחה שנחנך באירוע מוקדש ללימוד תורה לעילוי נשמתם של חללי צה"ל וחללי מערכות ישראל. המעמד שילב בין הזיכרון הלאומי לבין ערכי התורה והלימוד, כשהרב הראשי מעניק את ברכתו למיזמה.
הרב קלמן ברגדי איזנקוטגל איזנקוטבחירות 2026

8 תגובות

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8
אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבאה !
לפי מקובל ירושלמי
7
יפה שחיכת לרב הראשי.והשתתפת בחדר ההנצחה.אבל אתה צֿריך להתחייב שלא תשב עם השמאל באיזה מחיר שיהיה
סלים טוויל
6
איזנקוט עמוק עמוק בפרוגרס הקיצוני. זו הצגה לפני בחירות
רוני

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