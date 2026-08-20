"אתה מקור של השראה" | המפגש המרגש בין הרב הראשי לגדי איזנקוט

מפגש חם ומרגש במיוחד התרחש אמש (רביעי) בין הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר, לבין יו"ר מפלגת 'ישר' והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט. השניים נפגשו במסגרת אירוע מרגש לחנוכת חדר הנצחה ולימוד המוקדש לזכרם של חללי צה"ל וחללי מערכות ישראל.

בתיעוד שצולם במקום נראה איזנקוט, כשהוא חובש כיפה, מתקבל בחום רב על ידי הרב הראשי. השניים שוחחו באווירה לבבית ולחצו ידיים, על רקע המעמד המחבר בין כאב השכול לבין עולם התורה והזיכרון.

במהלך השיחה, פנה הרב קלמן בר אל איזנקוט, התייחס להתמודדותו האיתנה והעריך את פועלו, ואמר לו ברגש: "אתה מקור של השראה".

עבור איזנקוט, האירוע נשא משמעות כואבת ואישית עמוקה. איזנקוט הוא אב שכול ממלחמת 'חרבות ברזל', לאחר שבנו, רס"ר (במיל') גל איזנקוט ז"ל, בן 25 בנופלו ששירת ביחידת מגלן, נפל בקרב הגבורה ברצועת עזה. בנוסף, משפחתו שכולה גם את נפילתו של אחיינו, מאור איזנקוט ז"ל, במלחמה.

חדר ההנצחה שנחנך באירוע מוקדש ללימוד תורה לעילוי נשמתם של חללי צה"ל וחללי מערכות ישראל. המעמד שילב בין הזיכרון הלאומי לבין ערכי התורה והלימוד, כשהרב הראשי מעניק את ברכתו למיזמה.