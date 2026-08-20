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בחירות 2026

סקר עדכני: איזנקוט מזנק ל-26 מנדטים אך הגוש שלו לא משיג את ה-61

מפלגת 'ישר' ממשיכה לזנק ומגיעה ל-26 מנדטים • הליכוד עולה ל-23, 'ביחד' מתחזקת ל-13 | ש"ס עם 7 מנדטים, יהדות התורה יציבה עם 8 (פוליטי מדיני)

20תגובות
בנט ואיזנקוט (צילום: דוברות)

מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה לזנק במפה הפוליטית ומגיעה ל-26 מנדטים - עלייה של שלושה מנדטים לעומת הסקר הקודם, כך עולה מסקר חדש של 'המדד' שפורסם אמש (רביעי) בחדשות 13. במקביל, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו רושמת עלייה של שני מנדטים ומתייצבת על 23 מנדטים.

הנתונים מצביעים על מגמת התחזקות של שתי המפלגות המובילות, כאשר איזנקוט שומר על פער משמעותי מול הליכוד. הסקר מגיע על רקע הפריימריז שנערכו השבוע במפלגת הליכוד, שבהם נבחרו חברי הכנסת שיכהנו ברשימה.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה בהתאוששות ועולה במנדט לעומת השבוע שעבר, כשהיא מקבלת 13 מנדטים. זאת לאחר תקופה של צניחה עקבית בסקרים. מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן שומרת על יציבות עם 11 מנדטים, בעוד 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן יורדת במנדט ומקבלת 9 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה ממשיכה לשמור על יציבות בסקרים עם 8 מנדטים. ש"ס בראשות אריה דרעי נותרת ללא שינוי מהסקר הקודם עם 7 מנדטים בלבד.

ראש הממשלה נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-8 מנדטים, בעוד 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 5 מנדטים. במגזר הערבי, רע"ם בראשות מנסור עבאס וחד"ש-תע"ל מקבלות 5 מנדטים כל אחת.

מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה על פי הסקר: 'בית ציוני-המילואימניקים' בראשות חילי טרופר ויועז הנדל, 'מפלגת האחדות' בראשות גלעד ארדן, בל"ד ו'כחול לבן' בראשות בני גנץ.

מפת הגושים: קואליציית נתניהו עם 51 מנדטים

על פי חלוקת הגושים, קואליציית נתניהו מונה 51 מנדטים בלבד - רחוק מהרוב הנדרש להקמת ממשלה. גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-59 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות מחזיקות ב-10 מנדטים.
סקרבחירות 2026

20 תגובות

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18
אני מזכיר לכולם שבבחירות הקודמות ש"ס קיבלו בסקרים 8 מנדטים ובפועל הם קיבלו 11 מנדטים. לזה קוראים סקר שקר
דוד
זה קרה בגלל שגם בלד וגם מרץ לא עברו את אחוז החסימה
גיל
17
של מי הסקר איזה ערוץ? תאמר לי מי הסוקר אומר לך מה התוצאה חארטה בארטה נחכה לבחירות משהו לא מסתדר בכלל...הבדלים של עשר מנדטים בין סקר דל ערוץ 14 לערוץ 12 זה לא הגיוני....
אליהו א
16
הימין יקבל 68 מנדטים וכמו שהפרקליטות לא נותת דין וחשבון לתפירת תיקי האלפים כך גם הסוקרים הטיפשים לא ידרשו לתת דין וחשבון על הפער בין הדמיון למציאות
בני

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