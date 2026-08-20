מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה לזנק במפה הפוליטית ומגיעה ל-26 מנדטים - עלייה של שלושה מנדטים לעומת הסקר הקודם, כך עולה מסקר חדש של 'המדד' שפורסם אמש (רביעי) בחדשות 13. במקביל, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו רושמת עלייה של שני מנדטים ומתייצבת על 23 מנדטים.

הנתונים מצביעים על מגמת התחזקות של שתי המפלגות המובילות, כאשר איזנקוט שומר על פער משמעותי מול הליכוד. הסקר מגיע על רקע הפריימריז שנערכו השבוע במפלגת הליכוד, שבהם נבחרו חברי הכנסת שיכהנו ברשימה.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה בהתאוששות ועולה במנדט לעומת השבוע שעבר, כשהיא מקבלת 13 מנדטים. זאת לאחר תקופה של צניחה עקבית בסקרים. מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן שומרת על יציבות עם 11 מנדטים, בעוד 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן יורדת במנדט ומקבלת 9 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה ממשיכה לשמור על יציבות בסקרים עם 8 מנדטים. ש"ס בראשות אריה דרעי נותרת ללא שינוי מהסקר הקודם עם 7 מנדטים בלבד.