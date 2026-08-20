על חשבון הילדים: תלמוד תורה פונה בלילה, הלימודים ברחוב

פינוי בגוש עציון ( צילום: באדיבות )

שנת הלימודים החדשה בגוש עציון נפתחה השבוע בתמונות קשות: כמאה תלמידים של תלמוד התורה המקומי מצאו את עצמם עומדים ברחוב, ללא כיתות לימוד וללא מקום קבוע ללמוד בו. מאחורי המשבר עומד פינוי לילי דרמטי של ציוד החינוך על ידי המועצה האזורית גוש עציון – מהלך שהצית סכסוך גלוי בין ההנהלה למועצה.

לדברי הנהלת המוסד, מדובר במשבר שהוכתב מלמעלה ללא מתן חלופות ראויות. "המועצה פינתה בלילה את כיתות הלימוד של 100 הילדים שהיא עצמה הקצתה להם לפני שנה, מבלי לתת שום חלופה אמיתית", נמסר מההנהלה.

דוד גודינגר, מנהל הת"ת - צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 3:17 דוד גודינגר, מנהל הת"ת ( צילום: באדיבות )

פינוי בחשכת לילה סוף עצוב לחיפושים: אותרה גופת צעיר ביער ליד טבריה, נבדק חשד לנעדר נחמן שטרנהרץ | 14:39 על פי התיאור שמסרה הנהלת תלמוד התורה, הפינוי בוצע בנסיבות דרמטיות במיוחד. אתמול בשעה 19:00 עוד התקיימה פגישה שבה הושמעו איומים שונים בדרישה להתפנות. לאחר שהמנהל יצא מהמקום בשעה 23:30, הגיעו אנשי המועצה ופינו את כל הציוד בצורה בוטה, כך לפי הטענה. "זה היה מהלך שנעשה במחשכים", אומר גורם בהנהלה. "לאחר שיצאנו מהמקום בלילה, הם הגיעו ופינו הכל. בבוקר התלמידים הגיעו ומצאו כיתות ריקות".

פינוי בגוש עציון - צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 0:11 פינוי בגוש עציון ( צילום: באדיבות )

טענות קשות כלפי המועצה

ההנהלה מציגה שורה של טענות כבדות משקל כלפי המועצה האזורית. לדבריהם, המועצה מתנערת מאחריות מוסדית בטענה שמדובר במוסד "פטור", ולכן אין לה אחריות – דבר שלטענתם דורך במקום שבו רשויות אחרות נושאות באחריות לכלל תושביהן.

"הנהלת התלמוד תורה ביצעה עבודת שטח מעמיקה והציעה אינספור אלטרנטיבות ברחבי יישובי הגוש", נטען, "אך המועצה שוב ושוב סינדלה כל הצעה". במיוחד מודגשת הטענה בנוגע להצעה בבת עין: "הטענה של המועצה על הקצאת שטח בבת עין הוכחשה נחרצות על ידי וועד הישוב, שמתנגד לה בתוקף מחשש לפגיעה בבית הספר המקומי".

נח דוידוביץ, ועד הורים - צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 1:53 נח דוידוביץ, ועד הורים ( צילום: באדיבות )

המועצה: 'היה ברור שזה לשנה אחת'

במועצה האזורית גוש עציון מגיבים לטענות בחריפות ומציגים תמונה שונה לחלוטין.

"החינוך בגוש עציון הינו מגוון והמועצה אחראית לבתי הספר כולם", נמסר בתגובה. "עם זאת, תלמוד תורה חינוך באמונה, הינו מוסד 'פטור' והאחריות למציאת מבנה חלה על העמותה המנהלת את בית הספר".

לטענת המועצה, "לפנים משורת הדין, המועצה האזורית גוש עציון הקצתה לתלמוד תורה לשנה אחת בלבד, תשפ"ו, מתחם בתוך בית ספר רשמי. היה ברור להנהלת התלמוד תורה שזה לשנה אחת ושעליו למצוא מקום חדש לשנה"ל תשפ"ז".

גוש עציון ( צילום: פלאש 90 )

עוד נמסר מהמועצה: "יתרה מכך, המועצה הקצתה והציעה במהלך חודש אפריל שטח של כארבעה דונם באחד מיישובי הגוש אך הנהלת תלמוד התורה סירבה לעבור אליו".

לגבי הפינוי עצמו נאמר: "לאחר בקשות רבות לפינוי שלא נענו על ידי הנהלת בית הספר הציוד הוצא ונשמר במכולה ייעודית".

לסיום הבהירה המועצה: "המועצה עדיין מציעה את השטח שיועד ואגף החינוך לעזר באיתור מיקום לשנה"ל תשפ"ז".

כך או כך, כמאה תלמידים מצאו את עצמם השבוע במציאות של אי ודאות חינוכית, כאשר שני הצדדים ממשיכים להאשים זה את זה באחריות למשבר.

פינוי בגוש עציון - צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 0:11 פינוי בגוש עציון ( צילום: באדיבות )

פינוי בגוש עציון - צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 0:11 פינוי בגוש עציון ( צילום: באדיבות )