סערה אדירה בגוש עציון: המועצה פינתה באישון לילה את ציוד התלמוד תורה, וכמאה ילדים נותרו ללא קורת גג. בזמן שההורים זועמים על התנהלות בריונית קשה, המועצה מבהירה כי מדובר במוסד פטור שזמן ההקצאה הזמני שלו הסתיים מזמן (חרדים)
ראש העיר משה ליאון: "מיום כניסתי לתפקיד שמתי את החינוך למטרה עליונה. העירייה תמשיך לבנות בתי ספר, תלמודי תורה ומאות כיתות חדשות גם בשנים הבאות" • מנהלי הת"תים ובתי הספר: "זו תהיה שנת הלימודים המוצלחת ביותר שהייתה בירושלים" (בארץ, מקודם)
בית שמש: כ-90 בנות כיתות ח' של 'בית יעקב הרמה' לא התחילו את שנת הלימודים כסדרה. בשבוע הראשון הושבתו הלימודים לגמרי והשבוע למדו כ-3 שעות ביום בלבד, זאת בשל התנגדות ההורים למיזוג שלושת הכיתות לשתיים גדולות. ההורים: "אין עדיין מחנכות לכיתות ומתחיל להיווצר פער לימודי מיותר" (חרדים)