ניצחון גדול למרדכי דוד על פעיל השמאל גונן בן יצחק 

בית משפט השלום בתל אביב ביטל אתמול (שני) את הקובלנות הפליליות שהגישו נאוה רוזוליו וזיו קינן נגד מרדכי דוד. את השניים ייצג בהליך עו"ד גונן בן יצחק, בעוד דוד יוצג על ידי עו"ד יורם שפטל. השופטת אביטל אמסלם-גלבוע קיבלה את בקשתו של דוד לביטול ההליך והורתה על סגירת התיק. החלטה בטענות הנגדיות 5.10.26

ראשיתו של ההליך בשתי קובלנות נפרדות שהוגשו בנובמבר 2025 בעקבות שני אירועים נטענים, האחד בבית משפט השלום בתל אביב והשני בקניון עזריאלי. בקובלנות המקוריות יוחסו לדוד בין היתר עבירות תקיפה, הטרדה מינית, מעשה מגונה בפומבי והפרעה למהלכי משפט. בהמשך תוקנו הקובלנות, והעבירות שיוחסו לו בנוסח האחרון היו איומים, מהומה ועלבון במקום ציבורי והטרדה ופגיעה בפרטיות. החלטה בטענות הנגדיות 5.10.26

חלק משמעותי מהחלטת בית המשפט הוקדש לאופן שבו נוהל ההליך מצד הקובלים ובא כוחם. השופטת תיארה שורה של הוראות שניתנו לאורך הדרך לתיקון ולאיחוד הקובלנות. באחד השלבים הורה בית המשפט לב"כ הקובלים להגיש כתב קובלנה מאוחד ומתוקן, אולם שני כתבים נפרדים הוגשו, בניגוד להחלטה. החלטה בטענות הנגדיות 5.10.26

בהחלטה נקבע כי גם לאחר ההזדמנויות שניתנו לתיקון ההליך, נותרו בקובלנה כשלים. בין היתר, ברשימת העדים הופיע הניסוח הכללי "עדי ראייה שנכחו בבית המשפט", ללא שמות ופרטים. בנוסף, התבקש פיצוי בגין הטרדה מינית אף שעבירה זו כבר לא נכללה בקובלנה המתוקנת. החלטה בטענות הנגדיות 5.10.26

השופטת ציינה כי הקובלים "הפרו פעם אחר פעם החלטות שיפוטיות בדבר איחוד הקובלנות ותיקונן", וכי גם לאחר התיקונים נותר מעמדו של זיו קינן בקובלנה לא ברור. עוד ציינה כי תוכן הקובלנה השתנה מהנוסח המקורי כדי להתאימו לחקיקה המאפשרת הגשת קובלנה פלילית פרטית.

בית המשפט הדגיש את האחריות המוטלת על מי שמנהל קובלנה פלילית פרטית. לדברי השופטת, על הקובלים "להיכנס לנעלי" התביעה ולהתנהל "באופן מקצועי, אחראי, יעיל ובהיר", שכן היעדר התנהלות כזו פוגע בזכותו של הנאשם להליך הוגן. החלטה בטענות הנגדיות 5.10.26

השופטת התייחסה גם לחילופי הדברים בין רוזוליו לדוד בקניון עזריאלי. לדבריה, האמירות שהוחלפו בין השניים היו "בעלי עצימות נמוכה המאפיינת סכסוך בין צדדים" ואינן עולות לכדי עבירה המצדיקה הגשת כתב אישום.

בהחלטה נמתחה ביקורת גם על השינוי שנעשה בקובלנה לאחר שהתברר כי לא ניתן לנהל קובלנה פרטית בגין חלק מהעבירות שיוחסו לדוד בתחילה. השופטת קבעה כי "הניסיון להתאים את העובדות לסעיפי עבירה שניתן להגיש בגינן קובלנה" הוא פסול ו"מעלה חשש מפני ניצול ההליך ככלי ניגוח". החלטה בטענות הנגדיות 5.10.26

בנוגע לעבירת מהומה ועלבון במקום ציבורי, קבע בית המשפט כי לא פורט כיצד מתקיימים יסודות העבירה. השופטת התייחסה גם לעלבונות שהוחלפו בין הצדדים, בהם "יא ממורמרת" ו"מסריח", וקבעה כי מעבר לכך שהדברים אינם מגלמים את העבירה שיוחסה לדוד, מדובר ב"זוטי דברים באופן מובהק". החלטה בטענות הנגדיות 5.10.26

בסיום החלטתה הורתה השופטת על ביטול הקובלנות ועל סגירת התיק.