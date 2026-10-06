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כתב הגנה

"אני המפקד היחיד בצה"ל שמשלם מחיר": קמ"ן אוגדת עזה ב-7 באוקטובר מגיב

כתב ההגנה של סא"ל אריה עמידרור, קמ"ן אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, נחשף ובו הוא דוחה את הטענות לאחריותו להיעדר התרעה (משפט)

מכ
משה כהן
כיכר השבת |
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גופות נטבחי טבח ה-7 באוקטובר, במחנה שורה (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

כתב ההגנה של סא"ל אריה עמידרור, קצין המודיעין של אוגדת עזה ב־7 באוקטובר, נחשף היום (שלישי) בפרסום של דורון קדוש בגלי צה"ל. עמידרור כופר בטענות שלפיהן כשל מקצועית או נושא באחריות פיקודית ומקצועית להיעדר התרעה למלחמה, וטוען כי הוא היחיד בצה"ל שמשלם מחיר ממשי על המחדלים.

"כופר בטענת צה"ל כי כשל מקצועית, או שהוא נושא באחריות פיקודית או מקצועית להיעדר התרעה למלחמה; אני המפקד היחיד בצה"ל שמשלם מחיר של ממש על מחדלי הצבא והמדינה ב־7/10", נכתב בציטוט שפורסם בגל"צ.

עמידרור עתר כבר במרץ 2026 נגד הליך ההדחה שלו מצה"ל. העתירה הייתה חסויה, ולאחר שבית המשפט דחה את טענותיו הוטל צו איסור פרסום על כלל המסמכים. כעת, לדבריו, נחשף כתב ההגנה המלא.

בכתב ההגנה מתייחס עמידרור גם לנגדת ו', שלפי הפרסום אספה מודיעין על תרגילי חמאס. עמידרור טוען כי הדבר נעשה בהתאם להנחיה שנתן: "עם כניסתי לתפקיד קמ״ן אוגדת עזה … הנחיתי גוף מסוים ביחידה 8200 להפיק תרגילי אימונים של חמאס, על מנת לעמוד על יכולותיו הטקטיות של האויב".

עמידרור הציג התכתבות עם הנגדת, ובה כתב: "למען הסר ספק, מטרת המייל שלי לא הייתה להוריד אלא להרים". לפי עמידרור, סיכום הפגישה המדוברת הופץ עד לרמת הרמטכ״ל, והוא פעל כדי לערער ולאתגר את הנחות היסוד.

עמידרור מתעלם מכך שביטל את הנגדת, לא זימן אותה לדיון ולא אפשר לה להציג את עמדתה. המידע נחשף במסגרת הפרסום על כתב ההגנה שהגיש עמידרור נגד הליך ההדחה מצה"ל.
אוגדת עזה7 באוקטובריחידה 8200אריה עמידרור

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