50 אלף התכנסו הלילה בכותל: מעמד הסליחות השני עם שורדי השבי

הסליחות בכותל המערבי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

כ-50 אלף מתפללים התכנסו הלילה במעמד הסליחות השני ברחבת הכותל המערבי, במעמד מרגש שכלל השתתפות מיוחדת של שורדי השבי בר קופרשטיין ואגם ברגר, לצד פצועי צה"ל בגוף ובנפש ושר החוץ גדעון סער.

המעמד המסורתי, המתקיים מדי שנה בימי הרחמים והסליחות, משך אליו קהל רבבות מכל רחבי הארץ. מתחילת חודש אלול ועד כה השתתפו למעלה מ-150 אלף מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו במהלך השבוע האחרון ברחבת הכותל המערבי. במהלך המעמד נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א יחד עם קהל הרבבות תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולאחדות וביטחון ישראל. התפילות עלו מלב אל הכותל המערבי, כשהמתפללים מבקשים רחמים וסליחה בימים הנוראים המתקרבים. שורדי השבי במעמד מרגש הדרמה נקלטה במצלמה: רוני קורס באמצע התפילה - הכונן שהיה פה במקרה מבצע החייאה כיכר השבת | 20.08.26 ראו את הצלקת וברחו – עד שהגיעה האישה שגילתה שם משהו אחר לגמרי הרב יואב אקריש | 20.08.26 נוכחותם של שורדי השבי בר קופרשטיין ואגם ברגר במעמד הסליחות הוסיפה משמעות מיוחדת לתפילות. קופרשטיין, שחזר לאחרונה מהשבי, שיתף לפני מספר שבועות כיצד הוא וחמישה חטופים נוספים שהיו עמו במנהרה קיבלו החלטה אמיצה לצום את צום תשעה באב בעיצומו של השבי, מתוך אמונה ותקווה שהדבר יסייע לשחרורם.

- צילום: הקרן למורשת הכותל 10 10 0:00 / 1:19 ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

גם אגם ברגר, שורדת השבי, נפגשה לאחרונה עם הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית וראש מוסדות "יביע אומר". במהלך המפגש המרגש שיבח הגר"י כהן את כוחות הנפש המיוחדים שגילתה בשבי ואת שמירתה על ערכי היהדות בתקופה הקשה.

מעמדי סליחות נוספים

מעמד הסליחות המרכזי הבא יתקיים במוצאי שבת הקרובה, ט' באלול (22.08), בשעה 00:15 בהשתתפות רבבות מתפללים. לאורך חודש אלול ועשרת ימי תשובה יתקיימו ברחבת הכותל 19 מעמדי סליחות מרכזיים, כולם בליווי חזן, מערכות הגברה ומסכי ענק בפאתי הכותל.

אגם ברגר אצל הגאון הרב יגאל כהן ( צילום: שמעון ברדי )

יצוין כי מעמדי הסליחות ברחבת הכותל הפכו לאורך השנים למסורת עמוקה בקרב בני עדות המזרח, המתחילים באמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול. במעמד הסליחות הראשון שהתקיים במוצאי שבת שעברה התכנסו גם כן רבבות מתפללים ברחבת הכותל המערבי.