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עם סיום הזמן

התעלות בקאנטרי; פרחי החסידים התרגשו, האדמו"ר הגיע לביקור הוד במחנות הקיץ

האדמו"ר מבאבוב 45 ערך ביקור הוד בארבעת מחנות הקיץ של החסידות בהרי הקאטנרי לרגל סיום הזמן • שבת מרוממת בישיבה הקטנה, לימוד בחברותא במוצ"ש עם התלמידים שזכו בגורל, ומבחנים פומביים במעמדי 'יומא טבא לרבנן' • סיקור ותיעוד ענק (חסידים)

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האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)

עם סיומו של 'זמן הקיץ' בהרי הקאנטרי בארה"ב, זכו מאות תלמידי מוסדות באבוב 45 לשרשרת מעמדים מרוממים בראשות מנהיגם הרוחני. האדמו"ר מבאבוב 45, אשר ערך מסע הקודש מיוחד וביקר בארבעת מחנות הקיץ של החסידות.

את השבת המרוממת ערך האדמו"ר במחנה הישיבה הקטנה סניף 'תפארת שלמה'. הבחורים זכו להתעלות בצל הקודש במהלך כל תפילות והשולחנות הטהורים.

רגע מרגש נרשם במוצאי השבת: במהלך סדר הלימוד המיוחד, התיישב האדמו"ר ללמוד בחברותא עם שניים מבחורי הישיבה המצטיינים, שזכו בכך בגורל מיוחד שנערך בין עמלי התורה ללמוד עמו בחברותא.

בהמשך השבוע הגיע האדמו"ר למחנה הישיבה הקטנה סניף 'קדושת שלמה'. גם שם נרשמה התרגשות רבה כאשר בסדר הלימוד שלפני תפילת שחרית למד האדמו"ר בחברותא עם שני מצטיינים נוספים שזכו בגורל.

קודם התפילה נשא האדמו"ר מדבר קודשו וחיזק את הבחורים לקראת ה'זמן' הבעל"ט. לאחר התפילה זכו קבוצת בחורים מצטיינים להיכנס אל הקודש פנימה ולהתברך בחמימות. בהמשך פיאר האדמו"ר את מעמד סיום מסכת מרומם ששולב בחלוקת פרסים יקרי ערך לשקדני התורה.

מסע הקודש נחתם בביקור מיוחד במחנה כיתה מכינה לישיבה קטנה. במהלך הביקור נערך מבחן פומבי ע"י הגאון רבי מאיר צוויבל, מחשובי רבני סאטמר, שהביע את התפעלותו מידיעותיהם הנרחבות של התלמידים. לאחר המבחן חילק האדמו"ר פרסים יקרי ערך למצטיינים, תוך שהוא מברכם שימשיכו לעלות במעלות התורה והיראה.

האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקורים במחנות הקיץ (צילום: אברומי בלום, אייזיק ג. ואייזיק י.)

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ביקורהאדמו"ר מבאבוב 45קאנטרימחנה קיץ

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ביקור במחנה קיץ אינו ביקור הוד ואינו מסע קודש . יפה שהאדמו"ר ביקר אצל חסידיו.
יוסף

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