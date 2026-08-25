הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס היום (שלישי) לתופעת העפיפונים החוצים מרצועת עזה, במה שנראה כבדיקת ערנות מצד חמאס לצה"ל.

הרמטכ”ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שלישי) סיור גזרה ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף לירון בטיטו, ומפקדי החטיבות והגדודים.

במהלך הסיור קיים הרמטכ”ל שיח עם מפקדי החטיבות והגדודים ברצועת עזה.

המפקדים סקרו בפניו את תמונת המצב המבצעית ואת פעילות הכוחות במרחב. הרמטכ”ל הביע את הערכתו ללוחמים ולמפקדים הפועלים ברצועת עזה להגנת תושבי מדינת ישראל.

מדברי הרמטכ”ל, רב-אלוף אייל זמיר בעת ביקורו בעזה: ״בעוד כחודש וחצי נציין שלוש שנים ל-7 באוקטובר.

שלוש שנים שבהן צה”ל מתמודד עם מערכה רב-זירתית, מורכבת ורציפה - בעזה, ביהודה ושומרון, בלבנון, בסוריה, באיראן ובזירות נוספות.

זהו אתגר גדול מאוד לצה”ל, ואנחנו עם הישגים בלתי רגילים בכל הזירות ובכל הגזרות. כוחותינו ניצחו בכל הקרבות, החלשנו משמעותית את כל אויבינו, פגענו ביכולותיהם ובתשתיותיהם. אנחנו ממשיכים להיערך ודרוכים בכל הזירות מתוך הבנה שהמערכה לא תמה.

בעזה אנחנו לא מוותרים על יעד העל - פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, בכל האמצעים הנדרשים. אנחנו ממשיכים לפעול באופן שיטתי לפגיעה מתמשכת בחמאס ובמנהיגיו בכל מקום - ובכלל כך מערכה מתמשכת למניעת התעצמותו.

המרדף אחרי מחבלי השבעה באוקטובר נמשך - כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. זו משימה ארוכת טווח שאליה הפיקוד וצה”ל כולו מחויבים."

הרמטכ"ל עבר להתייחס לתופעת העפיפונים המגיעים מעזה: "המסר שלנו ברור: תחקרנו ואנחנו מפיקים לקחים - צה”ל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו ב-6 באוקטובר. אין הכלה של איומים. אנחנו לא נאפשר לאויב לבנות את עצמו מחדש, לא נאפשר לתשתיות טרור להתבסס, ונפעל בכל הזדמנות להסרת האיומים בהתהוותם."

הרמטכ"ל הבהיר כי "אנחנו קשובים לקולות של התושבים, מבינים את החששות שלהם ונדע להגיע לכל מי שעומד מאחורי איום עליהם. אנחנו ערוכים עם כוחותינו בחזית לפני היישובים וממשיכים לסכל תשתיות טרור ומחבלים.

בפעם הקודמת שפגשתי את מפקדי חטיבת גבעתי וחטיבה 401 זה היה בגבול הצפוני של המדינה, רק לפני כשלושה חודשים. כעת אתם נמצאים כאן וממשיכים להעמיק את ההישגים ברצועת עזה. פיקוד הדרום והאוגדה ממשיכים לסכל איומים באופן מדויק ובכל הזדמנות.

יש כאן הישגים אדירים שמבוססים על הפעילות הנחושה והבלתי מתפשרת של הכוחות בשטח. גם את גדוד המילואים של חטיבה 11 אינני פוגש בפעם הראשונה. הגדוד מגויס בסבב הזה ל-90 ימים, אני מודע לקושי החריג על אנשי המילואים ומשפחותיהם. אנו מחויבים להמשיך לפעול למענכם״.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר אמש (שני) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו והוא הנחו את צה"ל לנקוט במדיניות של אפס הכלה ואפס סובלנות כלפי שיגור עפיפונים ובלונים מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב.

"במידה ויימשכו השיגורים - יינקטו פעולות עוצמתיות כדי לשים קץ לתופעה", הבהיר שר הביטחון בהודעה חריגה. "דין בלון ועפיפון כדין רחפן - עם או בלי חומרי נפץ".

כ"ץ הדגיש כי הוא "לא יואב גלנט ולא יאפשר למדיניות של ערב ה-7 לאוקטובר לחזור על עצמה - לא מהאוויר ולא בהתקרבות לגדרות". השר תקף את שיטת הפשיטות החזרתיות שקודמו הוביל במלחמה, שלטענתו "אפשרה לחמאס לחזור שוב ושוב לאותם מקומות".

שר הביטחון הבהיר כי בניגוד למדיניות הקודמת, "פעלנו יחד עם צה"ל ובנינו אזור ביטחון חזק ונקי מתושבים ותשתיות טרור, כשצה"ל שולט בשטח כדי להגן על הלוחמים והיישובים - ולא נאפשר לעקוף אותו בשום דרך".

בהודעה משותפת הזהירו נתניהו וכ"ץ את חמאס: "אם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים".