לרגל יום היארצייט של הרבנית הצדקנית מבאבוב ע"ה, פקד האדמו"ר את קברה בבית החיים בניו ג'רזי, בסמוך לאוהל צדיקי בית באבוב, האדמו"ר העלה נר לזכרה והעתיר בתפילה.
קודם העליה לציון התפלל האדמו"ר תפילת שחרית בווייט לייק. משם המשיך האדמו"ר לביקור מיוחד בשכונת לינדן. תחילה הגיע לבית המדרש של החסידות בשכונה, שם שימש כסנדק בשמחת הברית לבן אחד מחסידיו.
מיד לאחר שמחת הברית קבע האדמו"ר מזוזה בפתח מקווה הטהרה החדש שנבנה בלינדן, לעילוי נשמת אמו הרבנית ע"ה. בהמשך קבע מזוזה נוספת בפתח הבניין החדש של מוסד "בנות ציון" בשכונה, שם אף ערך מעמד טיש "לחיים" וניגש לפני התיבה לתפילת מנחה לרגל היארצייט.
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