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מניו ג'רזי - ועד לביקור בלינדן; כך ציין הרבי מבאבוב את יום היארצייט של הרבנית 

ביום היארצייט של אמו הרבנית ע"ה, האדמו"ר מבאבוב פקד את קברה בניו ג'רזי, שימש כסנדק בשמחת ברית מילה, חנך את המקווה והבניין החדש בשכונת לינדן וניגש לפני התיבה | סיקור מקיף מהיום המרומם בצל הקודש (חסידים)

האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )

לרגל יום היארצייט של הרבנית הצדקנית מבאבוב ע"ה, פקד האדמו"ר את קברה בבית החיים בניו ג'רזי, בסמוך לאוהל צדיקי בית באבוב, האדמו"ר העלה נר לזכרה והעתיר בתפילה.

קודם העליה לציון התפלל האדמו"ר תפילת שחרית בווייט לייק. משם המשיך האדמו"ר לביקור מיוחד בשכונת לינדן. תחילה הגיע לבית המדרש של החסידות בשכונה, שם שימש כסנדק בשמחת הברית לבן אחד מחסידיו.

מיד לאחר שמחת הברית קבע האדמו"ר מזוזה בפתח מקווה הטהרה החדש שנבנה בלינדן, לעילוי נשמת אמו הרבנית ע"ה. בהמשך קבע מזוזה נוספת בפתח הבניין החדש של מוסד "בנות ציון" בשכונה, שם אף ערך מעמד טיש "לחיים" וניגש לפני התיבה לתפילת מנחה לרגל היארצייט.

האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב ביום היא"צ של אמו הרבנית ע"ה (צילום: אברומי ברגר )

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ברית מילהיארצייטניו ג'רזיהאדמו"ר מבאבובלינדןהרבנית מבאבוב

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