אשת חבר מניו ג'רזי - ועד לביקור בלינדן; כך ציין הרבי מבאבוב את יום היארצייט של הרבנית ביום היארצייט של אמו הרבנית ע"ה, האדמו"ר מבאבוב פקד את קברה בניו ג'רזי, שימש כסנדק בשמחת ברית מילה, חנך את המקווה והבניין החדש בשכונת לינדן וניגש לפני התיבה | סיקור מקיף מהיום המרומם בצל הקודש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:54