בחודש הרחמים והסליחות: האדמו"ר מקוזמיר העתיר בתפילה בקבר רחל

האדמו"ר ממונקאטש ערך ביקור רב רושם בקרב מחנה 'חיים ושלום' של ילדי החסידות בהרי הקאנטרי | בהגיעו למחנה קידמו את פניו ילדי החמד בשירה וזימרה, תוך שהאדמו"ר מחייך אליהם ומעודד השירה מ'קולנעית הריקשה' שנסע בה | בהמשך נערך מעמד 'קבלת פנים' רבתי לכבודו של האדמו"ר שהטריח את עצמו לבוא מבורו פארק אל ההרים להאציל מהודו ותפארתו על ילדי החמד שזכו בהמשך לשמוע דברות קודש מפיו (חסידים)
מעמד מרגש של הכרת הטוב נערך על ידי האדמו"ר מסאטמר לבחורי הישיבות, אשר גייסו סכומים משמעותיים עבור קופת 'שקל הטהור' ביום הילולת הרה"ק מסאטמר – כ"ו באב | הגיוס נעשה כחלק מההיערכות לקראת החלוקה הגדולה הצפויה להתקיים בחודש תשרי, עבור תושבי ארה"ק המתנזרים מלקיחת כספים מהמדינה (חסידים)
התרגשות רבה בקרב מאות חסידי מחנובקא בעלזא לקראת שמחת נישואי נינתו הראשונה של האדמו"ר, שתתקיים הערב במרכז החסידות בבני ברק | בלו"ז שפורסם לחסידים נודע להם כי האדמו"ר ישתתף בשמחת החתונה 45 דקות בלבד | כל הפרטים על הייחוס והזמנים (חסידים)
בהיכל בית המדרש של חסידות ביאלה בני ברק בירושלים נחגג ברוב התרגשות מעמד הכנסת ספר תורה וקביעת מזוזות לרגל פתיחת היכל התורה | ספר התורה נכתב על ידי הרה"ח ר' מרדכי כהן, לעילוי נשמת הבחור החשוב יחיאל יהושע כהן ז"ל | במהלך הריקודים פצח הרב כהן בריקוד ירושלמי נלהב – ועין כל דמעה מהתרגשות (חסידים)
ביום היארצייט של אמו הרבנית ע"ה, האדמו"ר מבאבוב פקד את קברה בניו ג'רזי, שימש כסנדק בשמחת ברית מילה, חנך את המקווה והבניין החדש בשכונת לינדן וניגש לפני התיבה | סיקור מקיף מהיום המרומם בצל הקודש (חסידים)
כזה דבר עוד לא ראו בארה"ב: לקראת מסע הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי לישראל יחד עם מאות תלמידי ישיבתו, הוקם מתחם צ'ק-אין ובידוק ביטחוני מלא ברחבת בית המדרש במונסי | הסיבה: הימנעות משהות בשדה התעופה למען שמירת העיניים | כל הפרטים על המבצע הלוגיסטי והמטוסים הפרטיים שנשכרו (חסידים)
שלושה שבועות לאחר הקריסה הפתאומית של קורת גג בהיכל בית המדרש הישן של חסידות סקווירא במרכז החסידות בארה"ב: גדולי המומחים והמהנדסים שהוזעקו למקום קבעו כי המבנה הישן מהווה סכנה ויציבותו הופרה | כל הפרטים על 'חדר הקודש' ההיסטורי של האדמו"ר זצ"ל והתוכניות שננגנזו (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בשבועות אלו לביקור מרומם בארץ הקודש, ערך השבוע ביקור הוד מיוחד בבית גיסו, הגה"צ רבי דב וייס, גאב"ד קריית צאנז ירושלים | במהלך הביקור המרומם פלפלו הגיסים ארוכות בדברי תורה, ובסיומו התברכו בברכת השנים ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
במלאות עשרים שנה לייסוד קהילת סאטמר בירושלים, התכנסו כלל חסידי סאטמר בעיר הקודש למעמד נשגב ומרומם, ששולב עם הדינר השנתי לטובת המוסדות | את המעמד פיארו רבני החסידות בארץ, לצד אורחי הכבוד שהגיעו במיוחד מחו"ל, הגאון רבי הירצקא צוויבל, מחשובי הרבנים של החסידות בארה"ב, והנגיד הרב אברהם בראך, אשר הגיעו לחזק ולהשתתף בשמחת הקהילה במלאות שני עשורים להקמתה (חסידים)
הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן שהה בשבת האחרונה באתרא קדישא מירון, יחד עם חבורת 'באר האמונה' מבית שמש | בצאת השבת ערך מעמד התעוררות עם שופרות ולפידי אש, תוך שהוא מעורר את הקהל לפשפש במעשיהם ולחזור בתשובה שלמה, אולם רק מתוך 'שמחה' ולא מתוך עצבות חס ושלום (חסידים)
בתלמוד תורה 'תולדות אברהם יצחק' בבית שמש, חגגו עם תחילת הזמן מסיבת חומש לילדי החמד | את המעמד פיאר הרה"צ רבי דוד צבי קאהן, רב החסידות ברמה ב' בעיר, שנשא דברים ובהמשך חילק חומש ויקרא לילדי החמד | בסיום המעמד פצחו אבות הילדים בריקוד נלהב עם יקירהם על כתפם (חסידים)
הערב יחגג בקול רינה ותודה והמון חוגג בעיר ואם בישראל, אנטווערפן שבבלגיה, שמחת נישואי בנו של האדמו"ר מרימנוב, חתן האדמו"ר מקומרנא ירושלים | במוצאי שב"ק נחגגה שמחת הפארשפיל ומעמד צאתכם לשלום בעיה"ק ירושלים, בהשתתפות גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר (חסידים)
במעמד נרגש נפתח זמן אלול בכולל הערב של צאנז ז'מיגראד | בסדר הלימוד הראשון הופתעו הלומדים כאשר האדמו"ר הגיע לביקור פתע בהיכל, שהיה מלא וגדוש עד אפס מקום בלומדים מכל המגזרים, חסידים, ליטאים וספרדים | בין ההוגים בתורה נצפה גם אחיו של האדמו"ר, הרב שלמה שמחה הלברשטאם, רב החסידות (חסידים)
מתוך רגשי קודש נעלים קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן באישון ליל בחצר ביתו בקריית יואל שבמונורו | לאחר אמירת 'לשם יחוד' גירש האדמו"ר במקל ארוך את האם, ומינה את האברך הר"ר אליעזר גפן, שהשתדל עבור המעמד, להוריד את הביצים מהקן | לאחר מכן בירך האדמו"ר את כלל הנאספים הנרגשים שחזו במעמד (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב 45 ערך ביקור הוד בארבעת מחנות הקיץ של החסידות בהרי הקאטנרי לרגל סיום הזמן • שבת מרוממת בישיבה הקטנה, לימוד בחברותא במוצ"ש עם התלמידים שזכו בגורל, ומבחנים פומביים במעמדי 'יומא טבא לרבנן' • סיקור ותיעוד ענק (חסידים)
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