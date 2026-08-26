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לישועת הכלל והפרט

בחודש הרחמים והסליחות: האדמו"ר מקוזמיר העתיר בתפילה בקבר רחל

לרגל חודש הרחמים והסליחות, הגיע השבוע האדמו"ר מקוזמיר לשפוך שיח לישועת הכלל והפרט בקבר רחל | גלריה (חסידים)

האדמו"ר מקוזמיר בתפילה בקבר רחל (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר בתפילה בקבר רחל (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר בתפילה בקבר רחל (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר בתפילה בקבר רחל (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר בתפילה בקבר רחל (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר בתפילה בקבר רחל (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר בתפילה בקבר רחל (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר בתפילה בקבר רחל (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר בתפילה בקבר רחל (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר בתפילה בקבר רחל (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מקוזמיר בתפילה בקבר רחל (צילום: י. פריד)

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קבר רחלחודש אלולהאדמו"ר מקוזמיר

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