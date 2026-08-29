( צילום: Roy Alima/Flash90 )

אירוע חריג ומטלטל התרחש היום (חמישי) בכפר קוסרה שבשומרון, כאשר קבוצת ישראלים פרצה לבית מגורים פלסטיני והתבצרה בתוכו בעוד בני המשפחה המקומית שוהים במקום. האירוע, שהחל כחיכוך אלים ויידוי אבנים, הידרדר במהירות לתרחיש קיצוני שהצריך התערבות כוחות ביטחון גדולים.

על פי דיווחים שהועברו על ידי גורמי הביטחון, האירוע החל בעימות אלים בין ישראלים לפלסטינים בכפר. במהלך החיכוך, כמה מהישראלים יידו אבנים לעבר פלסטינים, ובהמשך נרשמה התפתחות חמורה כאשר נכנסו לבית מגורים והתבצרו בתוכו בעוד בני המשפחה המקומית נמצאים במקום.

קוסרה ( צילום: פלאש 90 )

כוחות גדולים של צה"ל ומשמר הגבול הוזעקו לזירה בכוחות מתוגברים. הלוחמים נאלצו לפעול בדחיפות כדי לחלץ את הישראלים מהבית שבו התבצרו, ובמקביל החרימו את כלי הרכב ששימשו אותם להגעה למקום. מצה"ל נמסר כי בשלב זה טרם בוצעו מעצרים, וכי כלל נסיבות האירוע נמצאים בבדיקה מעמיקה של גורמי אכיפת החוק. "החלטנו לחלץ באופן בהול": שב"כ מאשר את האיום דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 20:32 רוצחי נושאות המטוסים: איום קריטי של סין על הצי האמריקאי דוד הכהן וב. ניסני | 19:50 במהלך העימותים נפצעו כמה פלסטינים, ובהם אישה שפונתה באופן דחוף לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. במקביל, מערכת הביטחון בודקת דיווחים נוספים שלפיהם בכפר הסמוך ג'אלוד הותקפו עיתונאים זרים במהלך אירוע נפרד שהתרחש במקביל. "אזקו אותנו כמו מחבלים" בעל הבית שבו התבצרו הישראלים העלה טענות קשות נגד אופן התנהלות הכוחות בשטח. לטענתו, בני משפחתו הותקפו באלימות קשה, וכוחות הביטחון אף אזקו אותו ואת בני ביתו בזמן ניהול האירוע. "אזקו אותנו כאילו אנחנו מחבלים", מסר בזעם. נכון לעכשיו, טרם נמסרה תגובה רשמית מטעם צה"ל לטענות אלו. ברשתות החברתיות הופצו תיעודי וידאו המציגים רעולי פנים מגיעים לזירת האירוע באמצעות טנדרים, אך גורמי הביטחון מדגישים כי נכון לעכשיו לא ניתן לאמת באופן עצמאי את אותם תיעודים או לאמת את זהותם המדויקת של המצולמים בהם.

כפר קוסרה. ארכיון ( צילום: רוי אלימה/Flash90 )

צה"ל: "פעילות בלתי חוקית ומגונה"

האירוע בקוסרה מתווסף לסדרת אירועים דומים באזור בשבועות האחרונים. צה"ל הגדיר בהודעה רשמית את הפעילות כ"בלתי חוקית, מגונה ופסולה", והדגיש כי היא "פוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם". על פי הנמסר, בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים באזור קוסרה וג'אלוד, תוך השתלטות עליהם.

בעקבות האירוע, הנחה שר הביטחון ישראל כ"ץ את צה"ל להכין תוכנית מקיפה להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. "זה לא תפקידו של צה"ל וגם אין ביכולתו לטפל באכיפת הנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון", הבהיר שר הביטחון. על פי ההנחיה, משטרת ישראל תידרש להיערך ולהקים כוח מתאים לעיסוק וטיפול בנושאים האזרחיים, בעוד צה"ל ימשיך להתמקד במשימותיו המרכזיות - מלחמה בטרור הפלסטיני והגנה על הגבולות והיישובים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בתוקף את מעשי האלימות בכפרים קוסרה וג'אלוד. לדבריו, כוחות הביטחון החרימו שלושה כלי רכב והביאו לסיום האירוע בתוך זמן קצר. נתניהו הוסיף כי צה"ל, שב"כ והמשטרה מנהלים חקירה בשטח, וקרא לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין.

נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה בתוקף את אירועי האלימות בקוסרה ואמר כי הם "כתם על פניה של ישראל". לדבריו, על הממשלה, גופי הביטחון ומערכות המשפט והאכיפה לפעול בתיאום כדי "לעקור מהשורש את התופעה הפסולה הזו ולמצות את הדין עם הפורעים".

יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, הגיב לאירוע כי "האנרכיה הגוברת של מיעוט אלים ואובדן השליטה מולם ביהודה ושומרון, הן חרפה ביטחונית, מנהיגותית, מדינית וערכית שלא מייצגת את הרוב המכריע של אזרחי ישראל. זוהי תוצאה של מדיניות ממשלתית שמובילים נתניהו ושותפיו הקואליציוניים שבה הם מפקירים ביודעין את האינטרס הלאומי של מדינת ישראל מתוך חולשה פוליטית מביכה ומסוכנת".

יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות אירועי האלימות בקוסרה. "הגינוי השבועי של נתניהו לפרעות בקוסרה מעיד כמה הוא חסר יכולת אל מול בן גביר", אמר.