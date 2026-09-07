הודה בשיחת טלפון: נהג יפצה בעלי BMW ב-20 אלף שקל

רגע אחד של חוסר תשומת לב בצומת סואן בהרצליה, ושנייה לאחר מכן – הודאה טלפונית שהפכה לראיה מכרעת בבית המשפט. פרשת תאונת דרכים שהגיעה לפתחו של בית משפט השלום בהרצליה חושפת כיצד סרטון וידאו שנלכד בזמן אמת הפך את הקערה על פיה וחייב את הנתבע וחברת הביטוח בתשלום נכבד.

על פי פרטי פסק הדין, האירוע התרחש בצומת המרכזי המחבר בין דרך מנחם בגין בהרצליה לנתיבי איילון צפון. התובע, שנסע במכונית יוקרה מסוג BMW שיובאה בייבוא אישי, נפגע בעוצמה רבה בידי רכב שהגיח מהכיוון הנגדי.

מיד עם פתיחת ההליך המשפטי התגלעה מחלוקת חזיתית: כל צד טען בתוקף כי הרמזור בכיוונו היה ירוק מלא, בעוד הצד השני התפרץ לצומת באור אדום או התבלבל בין הרמזורים במקום. בהיעדר מצלמות עירוניות רשמיות ומשום ששני הנוסעים שהעידו מטעם הצדדים נחשבו למקורבים ובעלי עניין, נראה היה שמדובר בתיק "גרסה מול גרסה" הקלאסי.

אלא שנקודת המפנה הגיעה בדמות ראיית הזהב שאותה הציג התובע: סרטון שצולם רגעים ספורים לאחר ההתנגשות, ובו נראה הנתבע משוחח בנינוחות יחסית בטלפון עם אביו ומצהיר מיוזמתו: "לא היה לי מהירות, לא נסעתי מהר. פשוט עברתי באדום, בטעות".

השופט בעז בן אמתי דחה מכל וכל את ניסיונות ההגנה לטעון שהדברים נאמרו תחת לחץ או בהלם פוסט-טראומטי, וקבע כי ההודאה החד-משמעית מטה באופן מוחלט את מאזן ההסתברויות. "המילים שנאמרו בשיחה ברורות ומפורשות", ציין השופט בפסק הדין.

בסופו של דבר, השופט פסק כי הנתבע וחברת הביטוח "איי.די.איי" יישאו בתשלום של 18,414 שקל בגין עלויות התיקון שהוכחו בקבלות – לרבות ייבוא דלתות מיוחד מחוץ לארץ – בתוספת שכר שמאי והפרשי הצמדה וריבית, כך שהסכום הכולל חצה את רף 20 אלף השקלים.

תביעות נוספות לעוגמת נפש נדחו על ידי בית המשפט. פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים בהם ראיות דיגיטליות – סרטונים, הקלטות ותיעוד בזמן אמת – הופכות למכריעות בהליכים משפטיים, ומדגישות את החשיבות של זהירות בדיבורים מיד לאחר אירועי תאונה.