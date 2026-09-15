ממדאני בלי סיווג ביטחוני: עדיין לא יכול לקבל תדרוכים מסווגים

תשעה חודשים לאחר שנכנס לתפקידו כראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני עדיין לא קיבל סיווג ביטחוני פדרלי. העיכוב המתמשך מגביל את יכולתו של ראש העיר לקבל תדרוכים על מידע מסווג הנוגע לאיומי טרור ולסיכונים ביטחוניים מורכבים המרחפים על העיר.

לפי הדיווח בניו יורק פוסט, חוסר הגישה לנתונים אלו עשוי לכבול את ידיו של הממשל העירוני ולהביא לעיכוב בתגובה הרשמית של העירייה בעת אירוע חירום לאומי או המוני. המצב הופך לרגיש עוד יותר על רקע פתיחת העצרת הכללית ה-81 של האו"ם בניו יורק, אירוע המביא עמו הגעה של מנהיגים ודיפלומטים רבים מכל רחבי העולם ומצריך תיקוף ביטחוני הדוק ברמה הגבוהה ביותר.

במסיבת עיתונאים שנערכה בבניין העירייה ניסה ראש העיר ממדאני להפחית מעוצמת החששות ולהרגיע את הציבור. בדבריו ציין כי מדובר בלוח זמנים טיפוסי ומקובל לאישור מסוג זה, והדגיש כי התהליך לקבלת הסיווג הביטחוני הפדרלי נמצא בעיצומו.

עוד הוסיף ממדאני כי שורה של פקידים בכירים בממשלו כבר מחזיקים בסיווג הביטחוני הנדרש, ובמקביל משטרת ניו יורק מתדרכת אותו באופן שוטף על חקירות מודיעיניות ונושאים ביטחוניים שאינם כוללים מידע מסווג ברמה הפדרלית.

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סוגיית הסיווג הביטחוני של ראש עיריית ניו יורק אינה תקדים ראשון מסוגו בהיסטוריה המקומית של הכרך הגדול. ראש העיר לשעבר ביל דה בלאזיו נותר אף הוא ללא סיווג מתאים בפרק זמן דומה לאחר שלא הגיש את הבקשה בתחילת כהונתו, ותהליך הבדיקה בעניינו נמשך קצת יותר משנה עד לאישורו.

כמו כן, לראש העיר הקודם אריק אדמס נשלל הסיווג הביטחוני בעקבות כתב האישום הפדרלי שהוגש נגדו. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי בדיקות הבלעדיות והסריקות המבוצעות על ידי ה-FBI עשויות להמשך עד כחודש שנים, בפרט עבור דמויות חדשות במערכת הציבורית.