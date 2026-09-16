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"התוצאה הייתה ידועה מראש" | צפו 

"בג"ץ נצמד ליועמ"שית ומזלזל במורשת מרן": ח"כ אבוטבול במתקפה לאחר הדיון

בעקבות דחיית עתירת ש"ס בבג"ץ נגד ביטול ימי העיון לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: ח"כ משה אבוטבול תוקף בריאיון ל'כיכר השבת' את החלטת השופטים להתחמק מהכרעה מהותית, ומאשים: "מזלזלים במכוון במורשת של מרן, התוצאה הייתה ידועה מראש" (חרדים)

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סערת אירועי הזיכרון למרן פוסק הדור זצ"ל הגיעה היום (רביעי) לפתחו של בית המשפט העליון ובדיון שנערך בבג"ץ בעתירת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה - שפסלה את קיום ימי העיון המרכזיים בבנייני האומה ערב הבחירות - החליטו השופטים לדחות את העתירה.

בתום הדיון, התראיין ח"כ משה אבוטבול (ש"ס) ל'כיכר השבת' והבהיר כי למרות האכזבה הקשה, התוצאה כלל לא הפתיעה אותו.

"התאכזבתי מאוד מאוד, אבל זה היה צפוי," אמר אבוטבול. "כמה דקות לפני כן התראיינתי ואמרתי בצורה ברורה: התשובה תהיה שלילית, כי אנחנו מכירים את בג"ץ".

כאשר הוצגה בפניו טענת השופטים כי הדיון הפך לתיאורטי ברגע שמנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן הודה שאינו יכול לקיים את האירוע בבנייני האומה, דחה אבוטבול את הנימוק הטכני: "זה לא היפותטי! המנכ"ל נתן פתרונות חלופיים, כמו לקיים את האירוע בהיכל ארנה ללא נוכחות אישים פוליטיים. סגרו לו את הגרון בבנייני האומה לקבל החלטה, והוא כאדם אחראי לא יכול היה להתחייב בלי כיסוי, אבל בית המשפט פשוט התעלם מהחלופות שהוצעו".

אבוטבול השווה את המצב לאירועי זיכרון ממלכתיים אחרים המתקיימים גם בסמוך לבחירות: "כשהייתי ראש עיר קיימנו טקס לזכרו של גנדי ז"ל באותה תקופה של פטירתו. ידענו שיש בחירות, אבל העלימו עין כי דיברו על המורשת. פה מזלזלים במכוון! מגלגלים את זה שוב ושוב כי המסר מלכתחילה הוא שלא רוצים. השופטים פשוט רוצים להיצמד ליועצת המשפטית ולתת לה את הכוח, ולכן הגענו לתוצאה הידועה מראש".
הרב עובדיה יוסףמשה אבוטבולבג"צ

1 תגובות

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1
אם התוצאה הייתה ידועה מראש למה הלכתם לדיון? מישהו זוכר שנה שעברה או לפני שנתיים ושלוש שש''ס עשו מכספי המפלגה ימי עיון בבנייני האומה ביארצייט?
יאיר

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