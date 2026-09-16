דרמה בגרמניה: הקנצלר מבטל טיסה לניו יורק בעקבות ניסיון הדחה

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ עומד בפני משבר פוליטי חסר תקדים, כאשר גורמים בכירים במפלגתו דורשים את התפטרותו המיידית על רקע קריסה בסקרים וחשש מכישלון קולוסאלי בבחירות האזוריות הקרובות. המשבר אילץ את הקנצלר לבטל בבהילות את טיסתו המתוכננת לארצות הברית, שם היה אמור להשתתף בכינוס הכללי של האומות המאוחדות ולקבל את פרס הנרי קיסינג'ר.

על פי הנמסר, מרץ אמור היה להגיע לניו יורק ולנאום בפני העצרת הכללית של האו"ם, אך הבין כי היעדרות מגרמניה בעת הזו תשלול ממנו את הסיכוי האחרון להציל את שלטונו. גורם גרמני המעורה בפרטי לוח הזמנים הבהיר כי "בניגוד לתוכניות המקוריות, שר האוצר לא ייסע לניו יורק בשבוע הבא, מכיוון שנוכחותו בברלין נדרשת".

בעקבות הביטול הבהול, שר החוץ יוהאן ודפול הוא שייצא לארצות הברית וינאם במקום הקנצלר בפני העצרת הכללית. במקום לצעוד על השטיח האדום בזירה הבינלאומית, יישאר מרץ בברלין כדי להתייצב מול גל הביקורת ההרסני בישיבת סיעת הפרלמנט ובפורום הנהגת המפלגה.

הקריאות להדחתו של מרץ צוברות תנופה על רקע קריסת מפלגתו בסקרים וחשש כבד מכישלון קולוסאלי בבחירות האזוריות במקלנבורג-מערב פומרניה ובברלין. על פי הערכות, המפלגה עלולה לא לעבור את אחוז החסימה באזורים אלו, מה שיהווה מכה קשה לקנצלר ולמעמדו הפוליטי.

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נכונותו של מרץ לוותר על הנאום באו"ם ועל קבלת פרס יוקרתי ממחישה עד כמה עמוק המשבר הפוליטי ועד כמה קרובה הדחתו. הקנצלר, שכיהן בתפקידו זמן ממושך, מוצא את עצמו במצב שבו כל צעד עלול להיות המכריע בגורלו הפוליטי.

בעוד מרץ נאבק על הישרדותו הפוליטית, הזירה הבינלאומית ממשיכה להתפתח ללא נוכחותו. שר החוץ ודפול יידרש למלא את מקומו בכינוס החשוב, תוך שהוא מייצג מדינה שמנהיגה נמצא במצב פוליטי רעוע.