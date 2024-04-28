כמנהגו בקודש, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, פקד השבוע את מקום המקדש, כמנהגו הקבוע בשלוש רגלים | ראש הישיבה נצפה תחילה כשהוא עומד בהתרגשות וכיסופים מול מקום המקדש, ובהמשך ירד לרחבת הכותל המערבי ושפך שיח ותפילה חרישית במשך זמן רב לישועת הכלל והפרט (חרדים)
פגישה מעניינת התקיימה בחוה"מ כאשר שני הידידים האדמו"ר מפינסק קארלין והגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער הופיעו יחדיו לברכת האילנות בגג ביתו של הנגיד ר' אהרן גוטליב, אשר מביתו רואים גם את מקום המקדש | הגה"צ צפה עם משקפת מיוחדת, ואחר ערך טיש לחיים בבית לכבוד המאורע | בפגישה עם האדמו"ר פצחו השניים בריקוד סוער על רקע הר הבית (חצרות קודש)