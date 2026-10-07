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צה"ל החל במבצע נרחב להריסת עשרות אנדרטאות טרור שהוקמו לזכר מחבלים ביהודה ושומרון

כוחות צה"ל החלו לאורך הלילה והבוקר במבצע רחב להריסת עשרות תשתיות הסתה לטרור (אנדרטאות) למחבלים, בשורה רחבה של כפרים וערי טרור ביהודה ושומרון | השר בצלאל סמוטריץ' וח"כ צבי סוכות שביצעו מיפוי רחב לעשרות אנדרטאות טרור בירכו: "מדינת ישראל גודעת את תשתיות ההסתה לטרור" (חדשות)

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קובי אטינגר
כיכר השבת |
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כוחות צה"ל במבצע להרס עשרות אנדרטאות הטרור
כוחות צה"ל במבצע להרס עשרות אנדרטאות הטרור

מבצע משילות: כוחות החלו לאורך הלילה והבוקר (רביעי) במבצע רחב להריסת עשרות תשתיות הסתה לטרור (אנדרטאות) למחבלים, בשורה רחבה של כפרים וערי טרור ביהודה ושומרון.

בין האנדרטאות ניתן למצוא אנדרטה מרכזית במרכז העיר שכם, וכמוה גם כוחות צה"ל הרסו והחריבו את האנדרטה לזכרו של הרוצח יאסר אל-חמדוני בעיירה יעבד, בדרום-מערב .

וח"כ צבי סוכות, שביצעו לפני מספר שבועות מיפוי רחב לעשרות אנדרטאות טרור, העבירו אותם כבר אז למטרת הריסה מיידית, והלילה כאמור התבצע מבצע ההריסה הרחב. המבצע סוקר בהרחבה ברשתות התקשורת הערביות, והכה גלים בקרב תומכי טרור רבים.

סמוטריץ' וסוכת ממפים את האנדרטאות

לוחמי צה"ל השאירו אגרת בה הם כתבו: "אל תושבי האזור, כוחות הביטחון הישראליים פועלים באזור להריסת האנדרטאות המפארות מחבלים, מהללות אותם ואת פעולות הטרור נגד ישראל. כוחות הביטחון לא יאפשרו הסתה לטרור או פיאור והללה של מחבלים.

"כל מי שיפאר טרור או יתמוך בו ייעצר באשמת הסתה, וכל אנדרטה שהוקמה כדי לפאר מחבלים תיהרס. הטרור לא הביא, ולא יביא, דבר מלבד הרס וחורבן, כשם שחמאס הביא חורבן על רצועת עזה במשך שנים".

האגרת שהשאירו לוחמי צה"ל
אנדרטה לזכר הרוצח יאסר אל-חמדוני שהורשע במעורבות ברצח האזרח הישראלי אבנר מימון ז"ל בשנת 2003, בעיירה יעבד, בדרום-מערב ג'נין, שצה"ל הרס הלילה
כוחות צה"ל במבצע להרס עשרות אנדרטאות הטרור

השר סמוטריץ' וח"כ סוכות מסרו: "מדינת ישראל גודעת את תשתיות ההסתה לטרור ויוצאת באמירה ברורה: אין מקום לבמות התמיכה בטרור במדינת ישראל. כבר שנים אנחנו צועקים את האמת הפשוטה: הטרור מתחיל בהסתה ובמרחב הציבורי, וכעת הגיע השינוי בשטח. אני מודה לכוחותינו היקרים שביצעו את המהלך החשוב".
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