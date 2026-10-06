קו אדום: צה"ל באולטימטום אחרון לחמאס על בתי החולים

מערכת הביטחון הישראלית הוציאה היום (שלישי) אזהרה חמורה ובלתי מתפשרת לארגון הטרור חמאס: על הארגון לחדול לאלתר מכל פעילות צבאית בתשתיות אזרחיות, לרבות בתי חולים ומתקנים רפואיים ברצועת עזה. המסר ברור וחד-משמעי: אם הפעילות הצבאית לא תופסק לחלוטין, צה"ל ייאלץ לפעול בעוצמה מול האיום המרחף מעל האזור.

על פי הודעת דובר צה"ל, לאורך המלחמה וגם בימים אלו ממש, ארגון הטרור חמאס בוחר כחלק מאסטרטגיית הלחימה שלו לפעול באופן שיטתי מתוך מתחמים אזרחיים כדי לקדם מתווים צבאיים נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. הארגון ממשיך להפוך בתי חולים ומתקנים רפואיים למפקדות טרור סמויות, תוך ניצול ציני של התשתיות האזרחיות.

בצה"ל מדגישים ומבהירים חד-משמעית כי על ארגון הטרור חמאס לחדול לאלתר מכל פעילות צבאית בתשתיות אזרחיות. האזהרה מגיעה על רקע מידע מודיעיני המצביע על המשך השימוש השיטתי של חמאס במתקנים רפואיים ובתי חולים לצרכים צבאיים, תוך סיכון ישיר של חיי האזרחים הפלסטינים עצמם.

במקביל, מופנה מסר ישיר וחד לתושבי רצועת עזה: בכל פעם שחמאס בוחר לעשות שימוש בתשתיות אזרחיות ובבתי חולים לצרכים צבאיים, הוא מנצל באכזריות ומסכן באופן ישיר את חייהם וביטחונם של האזרחים עצמם. מערכת הביטחון מבהירה כי האחריות המלאה לכל פגיעה באזרחים כתוצאה מפעילות צבאית בתשתיות אזרחיות מוטלת על ארגון הטרור חמאס.