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אזהרה חמורה

קו אדום: צה"ל באולטימטום אחרון לחמאס על בתי החולים

מערכת הביטחון מותחת קו אדום בוהק • חמאס ממשיך לפעול מתוך מתחמים אזרחיים ובתי חולים | אזהרה חמורה: אם הפעילות לא תופסק, צה"ל ייאלץ לפעול בעוצמה (צבא וביטחון)

כה
כיכר השבת
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מסתערבים (צילום: דוברות המשטרה)

מערכת הביטחון הישראלית הוציאה היום (שלישי) אזהרה חמורה ובלתי מתפשרת לארגון הטרור חמאס: על הארגון לחדול לאלתר מכל פעילות צבאית בתשתיות אזרחיות, לרבות בתי חולים ומתקנים רפואיים ברצועת עזה. המסר ברור וחד-משמעי: אם הפעילות הצבאית לא תופסק לחלוטין, ייאלץ לפעול בעוצמה מול האיום המרחף מעל האזור.

על פי הודעת דובר צה"ל, לאורך המלחמה וגם בימים אלו ממש, בוחר כחלק מאסטרטגיית הלחימה שלו לפעול באופן שיטתי מתוך מתחמים אזרחיים כדי לקדם מתווים צבאיים נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. הארגון ממשיך להפוך בתי חולים ומתקנים רפואיים למפקדות טרור סמויות, תוך ניצול ציני של התשתיות האזרחיות.

בצה"ל מדגישים ומבהירים חד-משמעית כי על ארגון הטרור חמאס לחדול לאלתר מכל פעילות צבאית בתשתיות אזרחיות. האזהרה מגיעה על רקע מידע מודיעיני המצביע על המשך השימוש השיטתי של חמאס במתקנים רפואיים ובתי חולים לצרכים צבאיים, תוך סיכון ישיר של חיי האזרחים הפלסטינים עצמם.

במקביל, מופנה מסר ישיר וחד לתושבי : בכל פעם שחמאס בוחר לעשות שימוש בתשתיות אזרחיות ובבתי חולים לצרכים צבאיים, הוא מנצל באכזריות ומסכן באופן ישיר את חייהם וביטחונם של האזרחים עצמם. מערכת הביטחון מבהירה כי האחריות המלאה לכל פגיעה באזרחים כתוצאה מפעילות צבאית בתשתיות אזרחיות מוטלת על ארגון הטרור חמאס.

לוחמי צה"ל ברצועת עזה (צילום: צה"ל)

האזהרה מגיעה על רקע פעילות מבצעית נרחבת של צה"ל ברצועת עזה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, שר הביטחון הורה להגביר את הדריכות בעזה לקראת יום ה-7 באוקטובר, לנוכח מידעים מודיעיניים על כוונות חמאס לייצר מתקפות ופרובוקציות.

במקביל, צה"ל ממשיך במערכה לטיהור התשתיות התת-קרקעיות ברצועה. כפי שפרסמנו, כוחות חטיבה צפונית השמידו לאחרונה תוואי תת-קרקעי באורך של קילומטר וחצי בצפון רצועת עזה, במסגרת המאמץ המתמשך לפירוק תשתיות הטרור של חמאס.
צה"לחמאסרצועת עזהישראל כץבתי חולים

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