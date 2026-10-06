צמרמורת במנהרות: "שמעתי את אמא מברכת אותי מבעד לאדמה"

בר קופרשטיין - צילום: משרד התקשורת 10 10 0:00 / 1:17 בר קופרשטיין ( צילום: משרד התקשורת )

רגע מצמרר ובלתי נשכח נחשף היום (שלישי) בביקור מרגש במיוחד: בר קופרשטיין, שוחה ששב משבי חמאס, הגיע יחד עם אימו ג'ולי לסיור במתקן בזק ביבנה. אל השניים הצטרפו מוני שמילה, מנהל מינהל הנדסה במשרד התקשורת, ונציגי חברת בזק.

השניים עמדו בלב המתקן לצד אנטנת ה-AM המיוחדת – אותה אנטנה קריטית שהופעלה מחדש במיוחד במהלך המלחמה כדי להעביר את שידורי גלי צה"ל מעבר לגבולות המדינה ולחדור אל תוך הרצועה. שם, על רקע האנטנה שהצליחה לחצות את גבולות החושך, חשף בר את אחד הרגעים המטלטלים ביותר של תקופת השבי: "ביום ההולדת שלי, בעומק של 50 מטר מתחת לאדמה שמעתי ברדיו את אמא שלי מאחלת לי מזל טוב."

הביקור במתקן המחיש בצורה חדה את עוצמתם של קולות התקווה והקשר הבלתי ניתק בין החטופים ששבו לבני משפחותיהם, דרך גלי הרדיו שחצו את קווי האויב.

כזכור, בר קופרשטיין שוחרר מהשבי לאחר 738 ימים במנהרות חמאס. במהלך תקופת השבי, שידורי גלי צה"ל דרך אנטנת ה-AM שימשו עבור החטופים חוט הקשר לבית ולמשפחה.

לפני כשבועיים, בר השתתף במופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן בירושלים, שם הוכרז על פתיחת קמפיין מיוחד לגיוס 738 מכשירי החייאה מצילי חיים – מכשיר אחד כנגד כל אחד מ-738 הימים שבהם שהה בשבי. במהלך הערב שר בר על הבמה לצד האמן יאיר אלייצור, בביצוע מרגש שחיבר לחוויותיו הקשות מתקופת השבי.

מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן ( צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו )

בעקבות ריאיון שהעניק רפי ארווס, אביו של החייל שי ארווס הי"ד שנפל ב"אסון הנמר", ל'כיכר השבת', שבו העלה טענה לפיה שורדי השבי לא הגיעו לומר לו תודה לאחר שחזרו לביתם, מיהרו שורדי שבי בולטים להגיב. בר קופרשטיין כתב בתגובה לאב: "רפי היקרי אנחנו אהובים אותך ואני אשמח להגיע אליך מתי שתרצה".

גם רום ברסלבסקי, עומר ונקרט ואליה כהן פרסמו תגובות חמות ומחבקות, הביעו תמיכה עמוקה והבהירו כי ישמחו לבקר בביתו של רפי ארווס.