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"אנחנו אוהבים אותך ונשמח להגיע": חיבוק שורדי השבי לאב השכול

בעקבות דבריו של רפי ארווס, אביו של החייל שי ארווס הי"ד, בראיון ל'כיכר השבת' על כך שלא הגיעו לומר לו תודה לאחר ששבו – שורדי השבי בר קופרשטיין, רום ברסלבסקי, עומר ונקרט ואליה כהן פרסמו תגובות חמות ומחבקות, הביעו תמיכה עמוקה והבהירו כי ישמחו לבקר בביתו (חדשות)

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כיכר השבת
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רפי ארווס (צילום: כיכר השבת)

התפתחות מרגשת בעקבות ריאיון שהעניק רפי ארווס, אביו של החייל שי ארווס הי"ד שנפל ב"אסון הנמר", ל''. במסגרת הריאיון, העלה האב השכול טענה לפיה שורדי השבי לא הגיעו לומר לו תודה לאחר שחזרו לביתם.

הדברים עוררו תגובות נרחבות ברשתות החברתיות, ושרשרת של שורדי שבי בולטים מיהרו להגיב, לחבק את האב השכול ולהבהיר את עומק האהבה וההערכה שהם רוחשים למשפחות השכולות ולזכרו של שי הי"ד.

כתב בתגובה לאב: "רפי היקרי אנחנו אהובים אותך ואני אשמח להגיע אליך מתי שתרצה". רום ברסלבסקי הגיב גם הוא בחום: "רפי היקר אני אשמח להגיע אליך לבית או לבית העלמין וכל מקום שאפשר אם תתן לי אני אשמח להגיע ולכבד".

עומר ונקרט שיתף ברגש: "רפי אהוב, אין רגע שאני לא מודה על כך ואין רגע שאני לא מציין את העובדה והסיבה למה אני כאן היום. הלב שלי נשבר כל יום מחדש על כך שאנשים שילמו בחייהם ומשפחות איבדו יקיריהם כדי שאני אחזור לכאן לחיי ולמשפחתי".

"כל אחד ואחד הולך איתי לכל מקום ותמיד בליבי ולעד יהיה ראש מעייני", הוסיף ונקרט. "אני ברגע זה לוקח על עצמי ללמוד על שי כל שאני יכול כמו שלמדתי על עוד המון אחרים וללקחת משהו משי אלי לתמיד".

אליה כהן הוסיף וכתב: "אח אהוב, פגשתי אותך כמה פעמים גם בכיכר החטופים וגם הילד הקדוש שלך קבור ליד קארין שוורצמן ז"ל שנרצחה במיגונית ממנה נחטפתי. הודתי לך אז ואני מודה גם היום וכמובן שאשמח להגיע אליך לחבק אותך".

יצוין כי בריאיון המלא ל'כיכר FM', שיתף רפי ארווס את סיפור נפילתו של בנו שי הי"ד ב"אסון הנמר" ב-31 באוקטובר 2023. רפי מבקר מדי יום בבית הקברות ויושב שעות ליד קברו של בנו, ומבקש ממנו שישמור עליו, על אמא ועל האחים.
כיכר השבתאלי גוטהלףאליה כהןבר קופרשטייןעומר ונקרטרום ברסלבסקישורדי שבירפי ארווס

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