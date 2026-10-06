משטרת גרמניה עצרה את ראש סוכנות הביון החיצונית לשעבר, אוגוסט הנינג, בחשד לביצוע עבירות חמורות של ריגול, גילוי סודות מדינה, ניסיון בגידה ועבודה כסוכן שירות חשאי, כך הודיעה היום (שלישי) התביעה הפדרלית בגרמניה.

​במסגרת הפרשה נעצר אדם נוסף, שתרם להגדרת המקרה בפי הפרשנים כ-"סקנדל הריגול הגדול ביותר של המאה בגרמניה שמתרחש בזמן אמת."

החשוד הנוסף, המזוהה כ-מנפרד ד', כיהן בעבר כראש המטה של הנינג ב-BND ובהמשך במשרד הפנים, והמשיך לכהן בתפקיד זה תחת ראשי ארגון נוספים עד למרץ 2026.

​ממצאי החקירה מעלים כי השניים סכמו על שיתוף הפעולה ביניהם בשנת 2010. לאורך השנים העביר מנפרד ד' להנינג כ-2,000 מסמכים, שרבים מהם הכילו מידע מסווג שהיה מיועד לשימוש פנימי של סוכנות הביון בלבד, וזאת בתמורה לתשלום כספי.

​על פי הודעת התביעה, הנינג השתמש במידע שהשיג לצורך עבודתו כיועץ פרטי, ואף עמד בקשר הדוק עם נציג של שירות מודיעין זר לו העביר מידע פוליטי.

יו"ר וועדת הפיקוח על המודיעין בפרלמנט הגרמני, מרק הנריכמן, התייחס למעצרים ואמר כי "גרמניה לא תסבול בגידה בסודות. מי שחובר לאויבי הדמוקרטיה הליברלית שלנו – ייחשף."

​פשיטות וחיפושים נערכו בנכסיהם של החשודים ובברלין, כאשר הנינג נעצר בביתו שבנורדוואלדה ומנפרד ד' נעצר בבוואריה. הנינג עמד בראש ארגון ה-BND בין השנים 1998 ל-2005, ובהמשך שימש כסגן שר במשרד הפנים הגרמני עד לשנת 2009.