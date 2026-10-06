שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, משה אריה, כתב כיכר השבת לענייני ערבים, עלה ללייב עם צעיר מעזה ושאל אותו את השאלות הכי פשוטות: האם יש חרטה? האם משהו השתנה? התשובות שקיבל היו חדות וברורות.

"כמובן שאנחנו עשינו את 7 באוקטובר", ענה הצעיר העזתי כשנשאל ישירות על אחריות לטבח. מכאן השיחה הלכה והתחממה, והצעיר החל לתאר את המחיר הכבד ששילמו תושבי עזה במהלך המלחמה.

"הבתים שלנו נהרסו ואיבדנו את כל מה שהיה לנו", אמר. "איבדנו אנשים יקרים ואהובים את הילדים שלנו, האחים שלנו, בני הדודים, השכנים ובני המשפחה."

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אבל במקום חרטה, הגיעה הצהרה אחרת לגמרי. "אלה קורבן למען פלסטין", הוא אמר. "אנחנו נותנים את חיינו ואת דמנו למען פלסטין ולמען האדמה הזאת."

הצעיר הבהיר כי הוא אינו יכול לייצג את כל תושבי עזה, אך דבריו היו ברורים ונחרצים. "כל מי שחושב שאנחנו בעזה גמורים - לא, אנחנו לא גמורים", הוא אמר. "להפך, אלוהים שם כוח בלבבות שלנו, שם בנו סבלנות, ובעזרת אלוהים ננצח בסוף."

כשנשאל על כמעט 80 שנות דיבורים על "שחרור פלסטין" ומה הושג אחרי 7 באוקטובר, הצעיר לא השתכנע. "ההיסטוריה חוזרת על עצמה", השיב. לדבריו, גם אחרי שלוש שנות מלחמה, הדרך לא השתנתה. "אנחנו התמודדנו מולכם בגוף שלנו ובאבנים", אמר.

בשלב זה השיחה עברה מעזה למזרח התיכון כולו. הצעיר טען כי המאבק בישראל לא יישאר רק של הפלסטינים. "לא רק אנחנו נקום ונילחם", אמר. "הניצחון והשחרור, אלוהים יודע, יגיעו מארצות א-שאם. ומאיזה מקום ומי יהיה בעימות הזה אלוהים יודע."

ואז הגיע איום ישיר יותר: "סופה של הישות הזאת קרוב, קרוב מאוד."

גם כשדיבר על המצב הקשה בעזה, הוא לא חזר בו. "כבר שלוש שנים וכל יום אנחנו עוברים את זה", אמר. "אנחנו סובלים, רואים את הכאב וטועמים את המוות." אבל מיד לאחר מכן הוסיף: "אלוהים איתנו ואלוהים שומר עלינו."

ואז הגיע משפט נוסף: "יגיע היום ותתחרטו על מה שעשיתם לנו בעזה."