"תחזרו לתנורים": העימות הקשה של סבין תעסה בהולנד

סבין תעסה, תושבת נתיב העשרה ששכלה את בעלה גיל הי"ד ואת בנה אור הי"ד בטבח 7 באוקטובר, חשפה הבוקר (שישי) את העימות הקשה שחוותה בהקרנת הסרט נז"א בהולנד. בריאיון לתוכנית "עושים חג" בקשת 12 עם גלית גוטמן ויואב לימור, סיפרה תעסה על הנאצות האנטישמיות המזעזעות שספגה מהקהל באירוע.

"זאת לא פעם ראשונה שלי, אני שלוש שנים בתוך הדבר הזה", שיתפה תעסה. "מה שלא ציפיתי זה לראות כזאת שנאה כלפי יהודים כמו שראיתי שם. מישהו ניגש אליי ואמר לי 'תחזרו לתנורים בשואה, אנחנו צריכים עוד היטלר כדי להשמיד אתכם'".

תעסה הוסיפה בכאב: "אני בת 50 ועברתי דברים בחיים שלי, אבל כזאת אנטישמיות לא חוויתי מעולם". עד לפני חצי שנה, כך סיפרה, פעלה כמעט לבדה בחזית ההסברה ונתקלה במקרים קשים, אך האירוע בהולנד הצליח לזעזע אותה.

מאז האסון הכבד שפקד את משפחתה, בחרה תעסה להקדיש את חייה למאבק על התודעה הבינלאומית. היא הפכה לדוברת בולטת של מערך ההסברה הישראלי, כשהיא פועלת מסביב לשעון במדינות שונות בעולם. בעלה גיל נרצח כשהגן על ילדיהם הקטנים מפני מחבלי החמאס, ובנה אור בן ה-17 נורה למוות בחוף זיקים.

למרות המפגש הקשה עם השנאה, תעסה הבהירה כי התגובות שקיבלה רק מחזקות את נחישותה להמשיך במשימת ההסברה. "המאבק הזה מאוד חשוב, והתקציבים חייבים לעבור למטה ההסברה", התריעה בלהט. "זה מפעל החיים שלנו. אנחנו עושים את זה בהתנדבות מלאה לטובת המדינה, זה חלק בלתי נפרד מהלחימה שלנו".

"בדיוק כמו שאנחנו נלחמים באויב בשטח, כך צריך להילחם גם בשנאה הזו ולשנות את הנרטיב בעולם, אחרת זה יתפוצץ לנו בפנים", הוסיפה תעסה. "אין לנו ברירה אחרת".

בסיום הריאיון, שלחה תעסה מסר חד משמעי לתומכי החרם ולקהל שניצב מולה בהולנד: "זה לא טרנד, זו פשוט אנטישמיות שמראה את הרוע בהתגלמותו. אם אומרים לי לעשות את זה שוב ולעלות מולם, לא אחשוב פעמיים. מדינת ישראל זה הדבר שהכי חשוב לי בעולם".