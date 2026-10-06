צופן נפוליאון: AI ישראלי פיצח קוד סודי בן 217 שנים

נפוליאון | אוגוסט דה מרמון

לפני 217 שנה נשלח מסר צבאי סודי בשמו של נפוליאון בונפרטה אל אחד הגנרלים הבכירים שלו. הוא נכתב בצופן מורכב, שכלל מספרים, אותיות וסמלים שהומצאו במיוחד לצורך ההצפנה. מפתח הצופן אבד במהלך השנים, והמסר נותר במשך יותר ממאתיים שנה כמעט בלתי חדיר לחוקרים.

כעת, באופן מרתק הצליח חוקר בינה מלאכותית מחברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן לפענח את המסר בעזרת מערכת בינה מלאכותית, לאחר כ־217 שנים שבהן תוכנו לא היה ידוע במלואו. על פי הדיווחים שפורסמו העבודה כולה ארכה בערך שש שעות של הרצת המודל. מאחורי הפענוח עומד קרטר צ'רץ', מהנדס בינה מלאכותית בסנטינל וואן. לדבריו, הוא החל את העבודה מתמונה סרוקה אחת בלבד של המסמך. התמונה עצמה לא הייתה באיכות גבוהה במיוחד, אך המערכת הצליחה לזהות את הסימנים, לתמלל אותם, להשוות אותם למחקרים קודמים על הצופן ולנסות לבנות מחדש את המפתח החסר.

הצופן פוצח ( צילום: רשתות חברתיות )

לאחר הפענוח התגלה כי מדובר במסר צבאי מפורט:

"לגנרל מרמון, ממטה המשנה למלך, סוף מרץ 1809. ודאי קיבלת את מכתביי מן ה־8, ה־14 וה־20 בחודש. הדוכס מדנציג נמצא בראש 40,000 בווארים ומחזיק במינכן ובפסאו. הנסיך פוניאטובסקי נמצא בראש 30,000 פולנים על הוויסלה ומאיים על קרקוב.

הנסיך מפונטקורבו נמצא בראש הצבא הסקסוני מול דרזדן. הדוכס מאוארשטדט נמצא בביירויט עם 80,000 צרפתים. הדוכס מריבולי נמצא עם 60,000 איש באולם ובדונאוורט. גנרל אודינו, עם 40,000 איש, נמצא באאוגסבורג ולאורך נהר לך. הרוסים צועדים נגד אוסטריה, וצבא פריולי מונה 80,000 איש. אוסטריה עומדת להיות מותקפת מכל עבר בעת ובעונה אחת. כאשר תקבל את הפקודה לצעוד, אל תניח לעצמך להיות מאוים מכמה חיילים או מהתקהלות של אספסוף."

בינה המלאכותית לא הסתפקה בזיהוי הסימנים. היא שילבה בין כמה פעולות שבדרך כלל דורשות עבודה של כמה מומחים: קריאת המסמך, תמלול הצופן, ניתוח דפוסים, ניסיון לשחזר את מנגנון ההצפנה ובדיקת התוצאה מול מידע היסטורי נוסף.

ב־Live Science תיארו את המסמך כמעין "אבן רוזטה" לפענוח צפנים היסטוריים, בשל האפשרות להשתמש בידע שכבר נמצא בידי החוקרים כדי להגיע בהדרגה לקריאה של הטקסט המלא.

הבינה תצליח לפצח? אבן רוזטה שנשלחה מטעם המלך תלמי החמישי. ( צילום: שאטרסטוק )

התוצאה החזירה לחיים אירוע שהתרחש ערב אחת המערכות החשובות של נפוליאון. הגנרל מרמון היה באותה תקופה באזור דלמטיה, בשטחי קרואטיה של ימינו, כשהכוחות הצרפתיים היו פרוסים במרחקים גדולים זה מזה. המסר המוצפן נועד לספק לו תמונת מצב והוראות לקראת המערכה המתקרבת.

בהמשך הצליח מרמון לבצע את הוראות נפוליאון, לצאת מהאזור שבו שהה ולהצטרף למערכה נגד אוסטריה. חודשים לאחר מכן הסתיימה המערכה בניצחון צרפתי בקרב ואגרם, ומרמון המשיך לטפס במעלה ההיררכיה הצבאית של האימפריה הצרפתית.