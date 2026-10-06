65 מיליארד דולר ביום אחד: הקאמבק המטורף של אילון מאסק

אילון מאסק חזר למועדון הטריליונרים, לאחר שהונו זינק אתמול (שני) ב־65 מיליארד דולר והגיע ל־1.04 טריליון דולר, לפי מדד המיליארדרים של בלומברג.

הזינוק הגיע בעקבות העליות בשווי החזקותיו בחברות SpaceX וטסלה. מניית SpaceX עלתה ב־13% מתחילת אוקטובר, בעוד שטסלה התחזקה ב־6.7%.

מדובר בפעם הראשונה זה שלושה חודשים שבה הונו של מאסק חוצה שוב את רף הטריליון דולר. ביוני הוא הפך לאדם הראשון בעולם שהונו הגיע לסכום הזה, לאחר זינוק בשווי SpaceX בעקבות ההנפקה הגדולה של החברה, אך זמן קצר לאחר מכן איבד את מעמדו בעקבות ירידה במניה וחששות מהשווי הגבוה של החברה.

לפי בלומברג, יותר מ־98% מהונו של מאסק מקורם בהחזקותיו ב־SpaceX ובטסלה. העליות האחרונות הגיעו על רקע אופטימיות מחודשת סביב שתי החברות, כאשר אנליסטים ממורגן סטנלי הגדירו את SpaceX כאחת הדרכים הזולות יחסית להיחשף לתחומי החלל והמודיעין.

גם טסלה סיפקה רוח גבית למאסק, לאחר שדיווחה בשבוע שעבר על מכירות גבוהות מהצפוי ברבעון השלישי.