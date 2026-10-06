"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
תלמיד הישיבה שניצל ברגע האחרון ממעצר משחזר בריאיון בלעדי את הלילה הדרמטי במודיעין – לחדשות כיכר.
סערה פוליטית ומשפטית: היועמ"שית מפעילה לחץ כבד לחדש מיד את פשיטות המשטרה הצבאית על עריקים חרדים.
בצרפת המצב יוצא משליטה עם הצתות, כאוס ותלמיד שידו נקטעה מרימון הלם – צפו בתיעודים הקשים שמגיעים מפריז.
וגם: ישיבת הממשלה שהוברחה למתחם תת-קרקעי, המנהרה שנחשפה עמוק בצפון הרצועה, וההדף שהרעיד את ירושלים בניסיון החיסול של איציק בר מוחא ובנו.