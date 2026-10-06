 דלג לתוכן הראשי
כותרת היום • צפו

קשה לצפייה: העבריין הבכיר נפצע קשה ממטען | היועמ"שית: לחדש  מעצרי עריקים • צפו

הבחור שניצל ממעצר משחזר: "לא הייתי לבד לרגע" | היועמ"שית דורשת: לחדש בדחיפות מעצרי עריקים חרדים | המהומות בצרפת מחריפות: ידו של תלמיד נקטעה מרימון הלם | בהתראה קצרה: ישיבת הממשלה הועברה למתחם תת-קרקעי | צה"ל השמיד מנהרה של קילומטר וחצי בצפון הרצועה | ניסיון חיסול בי-ם: איציק בר מוחא ובנו נפצעו קשה | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי – חתונה עם ירי פרוע | צפו (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

תלמיד הישיבה שניצל ברגע האחרון ממעצר משחזר בריאיון בלעדי את הלילה הדרמטי במודיעין – לחדשות כיכר.

סערה פוליטית ומשפטית: היועמ"שית מפעילה לחץ כבד לחדש מיד את פשיטות המשטרה הצבאית על עריקים .

בצרפת המצב יוצא משליטה עם הצתות, כאוס ותלמיד שידו נקטעה מרימון הלם – צפו בתיעודים הקשים שמגיעים מפריז.

וגם: ישיבת הממשלה שהוברחה למתחם תת-קרקעי, המנהרה שנחשפה עמוק בצפון הרצועה, וההדף שהרעיד את ירושלים בניסיון החיסול של איציק בר מוחא ובנו.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
כיכר השבתבנימין נתניהוצה"לחרדיםחמאסצרפתיוסי סרגובסקיהיום בכיכראיציק בר מוחא

עוד בהיום בכיכר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר