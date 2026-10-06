המחאה שפרצה בצרפת לפני כשבועיים נכנסה היום (שלישי) לשלב חדש ומשמעותי, כאשר תלמידי תיכון, סטודנטים, מורים והורים יצאו להפגנות ברחבי המדינה במחאה על מצבה של מערכת החינוך. על פי משרד החינוך הצרפתי, 891 בתי ספר תיכוניים מתוך כ-3,700 ברחבי המדינה נפגעו משיבושים, כאשר הלימודים הושבתו באופן מלא או חלקי. באזור פריז בלבד נפגעו כ-250 מוסדות.

מחאות הסטודנטים מלובות על ידי ארגוני השמאל הקיצוני וועדי העובדים העוצמתיים במדינה.

ארגוני הימין מאשימים את השמאל הקיצוני בתדלוק הפרעות והתקיפות נגד השוטרים. במחאות נצפו דגלי פלסטין והושמעו סיסמאות אנטישמיות, בין היתר נשמע שיר תמיכה בטרוריסט מוחמד מראח שביצע את הפיגוע הנורא בבית הספר היהודי אוצר התורה בטולוז.

משרד הפנים הצרפתי דיווח כי כ-86 אלף בני אדם השתתפו עד שעות הצהריים בהפגנות מחוץ לפריז. בבירה עצמה תוכננה צעדה גדולה שצפויה הייתה לכלול עשרות אלפי משתתפים. ארגוני התלמידים והסטודנטים קראו להמשך המחאה, כאשר איגודי עובדים מרכזיים במערכת החינוך הצטרפו לקריאה להפגנות.

מה דורשים המפגינים?

המחאה החלה באמצע ספטמבר בפרברי פריז, אך התפשטה במהירות לערים רבות ברחבי צרפת. בין מוקדי המחאה נמצאות פריז, מרסיי, ליון, רן, נאנט, טולוז, ליל, שטרסבורג וניס. התלמידים מצביעים על שורה ארוכה של בעיות במערכת החינוך: מבנים מוזנחים, כיתות עמוסות, מחסור במורים והיעדר מחליפים למורים שנעדרים, תנאי תברואה ירודים וכן ביקורת על מערכת הקבלה ללימודים גבוהים.

תלמיד בן 17 משטרסבורג תיאר את המצב: "אנחנו 35 תלמידים בכיתה. אין מספיק שירותים, ויש נזילות מים בחלק מהחדרים. הבניין מתפורר, הקפטריה קטנה מדי. יש אפס תקציב, אפס משאבים". חלק מהתלמידים טוענים גם כי יום הלימודים ארוך מדי וכי בתי הספר אינם מותאמים לצורכי התלמידים.

האירוע היום אינו עוד מחאת תלמידים בלבד. איגודי עובדים גדולים, ובהם CGT, FSU, FO, CFDT, UNSA ו-Solidaires, קראו לחבריהם להצטרף למחאה. גם סטודנטים באוניברסיטאות הצטרפו למערכה. לפי איגוד הסטודנטים הצרפתי, עשרות אתרים אוניברסיטאיים נחסמו או שובשו. בפריז דווח על פעילות מחאה סביב מוסדות אקדמיים מרכזיים, בהם הסורבון.

חלק מהמורים בחרו להתייצב לצד התלמידים במתחמי החסימות. ז'ולייט אסטוויל, מורה לספרדית מפריז, מסרה: "אני כאן פשוט כדי לספק הגנה, ליצור חוצץ בין המשטרה לתלמידים. היום זה עבר בשלום, זה הולך טוב, אבל אני חושבת שהמורים שמגיעים לחסימות באים באמת כדי להגן על הצעירים שלנו".

מנגד, תלמידים המזדהים עם הימין בצרפת החליטו להביע את מחאתם נגד הפרעות ונצפו מסדרים פחי אשפה שהושלכו במרכז הכביש, ומחאו כפיים לשוטרים שהגיעו להשליט סדר.

יותר מתמיד, המחאות מקבלות כעת נופך פוליטי בולט, דבר שבא לידי ביטוי גם באופן הסיקור של המחאות על ידי רשתות התקשורת השונות במדינה.