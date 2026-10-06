הזירה בארמון הנציב, הבוקר - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:24 הזירה בארמון הנציב, הבוקר ( צילום: באדיבות המצלם )

אירוע חמור הבוקר (שלישי) בבירה: כוחות גדולים של משטרה, רפואה וכיבוי הוזעקו לרחוב מאיר פיינשטיין בשכונת ארמון הנציב בירושלים, בעקבות דיווחים על פיצוץ עז שארע ברכב פרטי.

עם הגעת הכוחות לזירה, התברר כי הרכב עולה באש כתוצאה ממטען חבלה שהוצמד אליו והתפוצץ. מחקירה ראשונית של כוחות המשטרה עולה כי היעד לפיצוץ הוא אב המשפחה – עבריין המוכר היטב למשטרה – שהיה ברכב יחד עם בנו בן ה-13. במשטרה מיהרו לעדכן כי נפתחה חקירה ונבדק הרקע הפלילי. צוותי הרפואה של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים לשני הנפגעים בזירה, ולאחר מכן פינו אותם בניידות טיפול נמרץ לבית החולים הדסה עין כרם. מהדיווחים בשטח עלה כי האב, כבן 50, סובל מחבלות קשות בגפיו התחתונות ומצבו מוגדר קשה. בנו, נער כבן 13, סובל מחבלה רב-מערכתית ומכוויות, ומצבו מוגדר בינוני עד קשה.

הזירה בארמון הנציב, הבוקר ( צילום: באדיבות המצלם )

מדוברות איחוד הצלה נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי ראשוני בזירה לשני פצועים – גבר כבן 40 וילד כבן 13, שנפצעו באורח קשה. השניים פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין כרם".

חובש רפואת חירום במד"א, חקי הר כסף, שפעל בזירת האירוע, שחזר: "קיבלנו מספר דיווחים על פיצוץ רכב, הגענו למקום במהירות בכוחות גדולים של ניידות טיפול נמרץ, רכבי ואופנועי תגובה מיידית. ראינו את הרכב עולה באש ורסיסים מסביבו.

הכוחות בזירה, הבוקר ( צילום: איחוד הצלה )

"בסמוך היה גבר כבן 50 ונער כבן 13 כשהם בהכרה וסובלים מכוויות וחבלות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי".

חוקרי המשטרה והזיהוי הפלילי ממשיכים באיסוף ממצאים בזירה במסגרת החקירה שנפתחה.