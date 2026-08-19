מההתמודדות הרגשית של בחורי הישיבות, דרך ניהול פיננסי נכון לעסקים קטנים במגזר, ועד לסיפור העוקץ ההיסטורי שהפיל את הממלכה הפרוסית: מהדורת התוכנית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס הביאה אל המסך שילוב מרתק בין חינוך, כלכלה וסיפורים בלתי נתפסים.

רץ ברשת: המסלולים המטורפים לספסל הלימודים

פתיחת שנת הלימודים מביאה איתה כמעט תמיד תלונות על דרכים ארוכות וקשיים בהגעה. בפינת "רץ ברשת" הוצגו תיעודים מרחבי העולם שמכניסים את תלונות התלמידים לפרופורציה:

אינדונזיה: בעקבות קריסת גשר בכפר סומטרה/לבאק, תלמידים בתלבושת אחידה נאלצים לאזן את עצמם ולצעוד על גבי כבלי פלדה חלודים בודדים בגובה רב מעל נהר גועש.

סין: תלמידי יסודי המטפסים ויורדים מדי יום ממצוק אנכי בגובה 800 מטרים, שעשו זאת בעבר על סולמות חבלים רעועים כיום נעזרים בסולמות פלדה.

הר טאי (סין): סבלים המעפילים אלפי מדרגות צרות ללא אמצעי בטיחות, כשהם נושאים משקלים של 50 עד 80 ק"ג על מוט עץ מסורתי כדי לספק מזון, מים וחומרי בנייה לפסגות שאינן נגישות לכלי רכב.

חינוך ונפש: הרב נחמן דודובני על האתגר הרגשי

בראיון מרתק באולפן התארח הרב נחמן דודובני, מנהל מסגרת "נתיבי נועם" הפועלת זה 20 שנה. הרב דודובני עמד על התופעה הכואבת של נשירה בגילאי 10–11, הנובעת לרוב מכיתות עמוסות ומחוסר יכולת של המערכת לתת יחס אישי לתלמידים עם קשיים בלמידה או בבית.

הרב דודובני הדגיש כי המפתח לבניית הנערים טמון בקשר אישי מעבר ללימודים הקלאסיים, ובמתן לגיטימציה להצלחות בתחומים שונים כמו ספורט, אמנות ובישול: "אם נבנה לילד את הבריאות הנפשית, בסבירות גבוהה נקבל בן מוצלח. הורים צריכים להפריד את עצמם מהשאלה 'איך החברה תסתכל על הילד' ולהתמקד בצורך האישי שלו".

כלכלה נכונה: פתרונות סליקה וניהול לעסקים קטנים

בחלק הכלכלי של התוכנית התארח איתי וקסלר מהחטיבה העסקית בישראכרט, והציג את פלטפורמת "חשבון קש" (Kesh). השירות מיועד לעצמאים ולעסקים זעירים במגזר החרדי – החל ממוכרי מוצרים ועד למאמני כושר – שמסתבכים לעיתים קרובות עם ערבוב החשבון הפרטי והעסקי.

הפלטפורמה מרכזת במקום אחד סליקת אשראי, העברות בנקאיות, ביט, פייבוקס והפקת חשבוניות דיגיטליות, עם התאמה מלאה לציבור החרדי באמצעות עבודה דרך טאבלטים מוגנים. כדי לעודד את הכלכלה, המערכת מוצעת ללא עלות דמי מנוי בשנתיים הראשונות, למעט עמלת הסליקה בפועל.

כוחם של מדים: הסנדלר שהפיל את האימפריה

בעקבות דיון שעלה עם בחורים במהלך אימון כושר בישיבה על נחיצות הכובע והחליפה, שיתף משה מנס בסיפור היסטורי מדהים מברלין של שנת 1906.

וילהלם פויגט, סנדלר בן 57 ואסיר משוחרר, הבין את העיוורון של החברה הפרוסית מול סמכות ומדים. פויגט רכש מדי קצין יד-שנייה, עצר מחלקת חיילים ברחוב, ובפקודה מזויפת "בשם הקיסר" צירף אותם אליו. החיילים הממושמעים צעדו אחריו ללא עוררין לעיריית קפניק, שם עצר פויגט את ראש העיר והגזבר, החרים 4,002 מארק מהכספת – ואף השאיר קבלה חתומה.

לאחר שהורה לחיילים ללוות את ראש העיר העצור למפקדה, נכנס פויגט לשירותי תחנת הרכבת, החליף לבגדים אזרחיים ונעלם. כשנתפס כעבור עשרה ימים, הסיפור הגיע לאוזני הקיסר וילהלם השני. הקיסר, שנחנק מצחוק מההוכחה המוחצת לכוחה של המשמעת הפרוסית, העניק לפויגט חנינה מלאה לאחר שנתיים בלבד, והפך אותו לגיבור עממי.

התוכנית נחתמה בפנינת הדף היומי ובמחשבה על המסירות של אלו העושים את דרכם מדי יום לעבודה ולספסל הלימודים.