"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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בג"ץ שחרר מיליונים לחינוך החרדי | במקום אפקטים: הזמר שעלה באש
בג"ץ שחרר 286 מיליון ש"ח לחינוך החרדי | נדחו ברוב מוחץ: בן גביר וסמוטריץ' לא ייפסלו | שוחרר למעצר בית הנהג שדרס למוות בחדרה | נעצר בדרך מאומן: חסיד ברסלב יגויס לצבא אוקראינה | טיפס לאסוף סכך וחולץ מצמרת עץ | אזהרת ה-CIA: פוטין מתכנן מתקפות כטב"מים באירופה | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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