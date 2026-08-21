( צילום: doovidl )

עליית מדרגה בגל מעצרי בני הישיבות: מוטי מישקובסקי, תלמיד ישיבת “נתיבות יצחק” בתל אביב, נעצר אתמול באזור יער בן שמן ובהמשך הוסגר לידי המשטרה הצבאית.

מישקובסקי, שלמד בעבר בישיבת בית מתתיהו ועבר לאחר מכן לישיבת “נתיבות יצחק” בראשות הרב לאו בתל אביב, הוא נכדו של הגאון רבי נתן זוכובסקי, ראש ישיבת גאון יעקב ויו”ר הוועדה הרוחנית של העיתון “יתד נאמן”. המעצר מעורר עניין מיוחד בציבור הליטאי בשל זהותו המשפחתית של הבחור והשתייכותו לישיבות המזוהות עם המיינסטרים הליטאי. המעצר ליד יער בן שמן וההסגרה במחסום מכבים ראו את הצלקת וברחו – עד שהגיעה האישה שגילתה שם משהו אחר לגמרי הרב יואב אקריש | 20.08.26 50 אלף התכנסו הלילה בכותל: מעמד הסליחות השני עם שורדי השבי חזקי שטרן | 07:21 מישקובסקי נעצר באזור יער בן שמן, סמוך לצומת בית גמזו. בעקבות המעצר פורסמה קריאה להגיע למקום ולמחות, אולם המוחים לא הצליחו להגיע לאזור שבו הוחזק. בהמשך הועבר מישקובסקי למחסום מכבים, ושם הוסגר על ידי צוות מתנ”א שפלה לידי המשטרה הצבאית.

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המהומות במחסום: עשרות הפגינו וכביש 433 נחסם

לאחר שנודע כי מישקובסקי הועבר למחסום, הגיעו למקום עשרות בחורים ואברכים שמחו נגד הסגרתו. במשך שעה ארוכה התקיימה במקום הפגנה, שבמהלכה התפתחו עימותים ואירועי אלימות בין המפגינים לכוחות המשטרה וחיילים ששמרו במחסום.

המחאה גרמה לעומסי תנועה כבדים ולפקקים באזור, ובמהלך האירועים סגרה המשטרה לתנועה את כביש 433 מצומת שילת ועד לכביש בגין.

ל״כיכר השבת״ נודע כי לאחר שהוסגר לידי המשטרה הצבאית, מישקובסקי צפוי היום לעמוד בפני שופט שידון בעניינו. במקביל, בכירים ב״דגל התורה״ פועלים בניסיון להביא לשחרורו.

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ימים לאחר הנחיית היועמ״שית להחריף את האכיפה

הסגרתו מגיעה ימים ספורים לאחר שביום שלישי דרשה היועצת המשפטית לממשלה להחריף את האכיפה נגד עריקים חרדים, להרחיב בהקדם את צעדי האכיפה הכלכליים האישיים וכן שצה”ל והמשטרה יחזרו לבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד משתמטים.

ברקע ההנחיה, בציבור החרדי יש כיום כ-50 אלף משתמטים ועוד כ-31 אלף עם צו 12. בשנה האחרונה בוצעו 860 מעצרים, 244 עוכבו בידי המשטרה ו-1,528 עוכבו בנתב”ג ובמעברי הגבול. מתחילת השנה הוגשו 34 כתבי אישום נגד עריקים. לפי הנתונים שהוצגו, כ-80% מהחרדים חייבי הגיוס עדיין אינם מתגייסים.

יותר מ-44 חרדים יעשו את השבת בכלא הצבאי

בתוך כך, לפי ארגוני הסיוע לבחורי הישיבות והאברכים, למעלה מ-44 צעירים חרדים המוגדרים עריקים צפויים לשהות במהלך השבת בכלא הצבאי.

בימים האחרונים הצטרפו למספר זה גם חסידי ברסלב שהסגירו את עצמם, בין היתר על רקע רצונם להסדיר את מעמדם לקראת הנסיעה לאומן לראש השנה.