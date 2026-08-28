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חסימות בערב שבת

סוער בכביש 443: בחור נעצר בחשד לנהיגה ברכב גנוב | מפגינים חסמו את הכביש במחאה על מעצר 'עריק'

לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו חשוד שנהג ברכב גנוב במעבר עופר - במהלך המעצר התפתחה במקום הפרת סדר ועשרות החלו לחסום את ציר 443 | ההפגנה במקום, עם חסימת הכביש בערב שבת, בטענה כי מדובר ב'עריק' (אקטואליה)

11תגובות
(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

כביש 443 לכיוון ירושלים נחסם היום (שישי) לתנועה באזור מחסום עופר, בעקבות מעצרו של בחור ישיבה חרדי שנעצר במקום בחשד לנהיגה ברכב גנוב.

על פי דוברות המשטרה, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו את הבחור במהלך בדיקה שגרתית במעבר עופר. בבדיקה שביצעו הלוחמים התברר כי מדובר ברכב גנוב. הנהג, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום, ובבדיקתו התברר בנוסף כי הוא נפקד גיוס.

מנגד, הבחור טוען כי ייתכן שמדובר באי הבנה הקשורה לרישום הרכב. בעקבות החשש שהבחור יועבר לידי המשטרה הצבאית, יצאה קריאה לסייע לו.

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

עשרות הגיעו למחות

זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה. כוחות מג"ב ושוטרי מחוז ש"י פועלים בשעה זו להשבת הסדר במקום ולפתיחת הציר לתנועה.

במשטרה מציינים כי החקירה בנוגע לנסיבות גניבת הרכב נמשכת בתחנת מודיעין עילית במחוז ש"י. כוחות מג"ב מנסים לפתוח את כביש 443 לניידת עם העצור בתוכה, עד כה ללא הצלחה.

האירוע מצטרף לשורת מעצרים של בני ישיבות שהתרחשו בתקופה האחרונה, ומעורר מתיחות בקרב הציבור החרדי. הפרטים עדיין מתבררים.
גיוס חרדיםהפגנהגיוס
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11 תגובות

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7
עבירה גוררת עבירה, אתם ממש בכיוון הלא נכון. כדאי שתתאפסו, ככל שזה יהיה יותר מאוחר זה יהיה יותר כואב. נראה למישהו שהקדוש ברוך הוא מרוצה מזה?
עודד שוסטקוביץ, מגדיאל
6
עורק עם רכב גנוב עדיין. קים ליה בדרבה מיניה
נח
5
חילול שבת של אחותי עליהם, היא נסעה לקיים מצוות כיבוד הורים לפני השבת ותאחר לחזור הביתה. חסימת כבישים זה סיכון חיים ופגיעה בזולת. גם כשמדובר בחרדים ולא משנה מה הסיבה
אחת.
כמה בבלת, הייתה חסימה לעשר דקות כבר נגמר ואחותך תחלל שבת... התלונה שלך מראה מה חשיבות שמד בעינך, אגב מותר לחלל שבת בשביל למנוע שמד
ערבוביא
ממש לא עשר דקות. וחסימת כבישים זה דבר פסול בכל מקרה, זה סיכון חיי אדם.
אחת.
התגובה שלך מראה מה חשיבות שבת בעיניך
מעורבב

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