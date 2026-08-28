( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

כביש 443 לכיוון ירושלים נחסם היום (שישי) לתנועה באזור מחסום עופר, בעקבות מעצרו של בחור ישיבה חרדי שנעצר במקום בחשד לנהיגה ברכב גנוב.

על פי דוברות המשטרה, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו את הבחור במהלך בדיקה שגרתית במעבר עופר. בבדיקה שביצעו הלוחמים התברר כי מדובר ברכב גנוב. הנהג, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום, ובבדיקתו התברר בנוסף כי הוא נפקד גיוס. מנגד, הבחור טוען כי ייתכן שמדובר באי הבנה הקשורה לרישום הרכב. בעקבות החשש שהבחור יועבר לידי המשטרה הצבאית, יצאה קריאה לסייע לו.

- צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:48 ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

עשרות הגיעו למחות

זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה. כוחות מג"ב ושוטרי מחוז ש"י פועלים בשעה זו להשבת הסדר במקום ולפתיחת הציר לתנועה.

במשטרה מציינים כי החקירה בנוגע לנסיבות גניבת הרכב נמשכת בתחנת מודיעין עילית במחוז ש"י. כוחות מג"ב מנסים לפתוח את כביש 443 לניידת עם העצור בתוכה, עד כה ללא הצלחה.

האירוע מצטרף לשורת מעצרים של בני ישיבות שהתרחשו בתקופה האחרונה, ומעורר מתיחות בקרב הציבור החרדי. הפרטים עדיין מתבררים.